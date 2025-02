El fichaje que el Manchester United quiere cerrar en el Athletic

El regreso del Athletic a competiciones europeas esta temporada, y su buen hacer en LaLiga EA Sports, donde es cuarto a 4 puntos del Barcelona, han puesto al conjunto vasco en el escaparate. Y no sólo a sus futbolistas, y es que Mikel González, su director deportivo, se ha convertido en objetivo del Manchester United.

Habiendo sacado oro de un mercado tan reducido como el vasco, Mikel González ha ganado enteros para suplir a Dan Ashworth según afirman desde El Chiringuito. Habrá que ver por tanto si ve con buenos ojos dejar el Athletic para probar fortuna en la Premier League de la mano del Manchester United.

“He hecho una llamada y en el Athletic Club están tranquilísimos, muy tranquilos, saben que es normal que el buen trabajo levante el interés de grandes clubes pero me han dicho que están muy tranquilos, que saben que Mikel González está al 100% no, me han dicho literalmente al 1000% comprometido con el proyecto del Athletic y de que no tienen ninguna duda de que no se va a marchar del Athletic. En el Athletic no le dan nada de importancia y tienen claro que se va a quedar”, comentaba Nico Rodríguez, uno de sus periodistas, al respecto.

Mikel González busca un recambio para Valverde en el Athletic

Pese al interés del Manchester United, Mikel González ya planifica la próxima temporada con el Athletic. Si bien se espera que Ernesto Valverde renueve, el director deportivo del conjunto vasco ya le estaría buscando un recambio según avanzó su presidente Jon Uriarte.

“A Ernesto le gusta hablar de estos temas cuando la temporada esté avanzada. Las cosas dependen de dos partes, no sólo de una. Si por lo que fuera tuviéramos mala suerte y no siguiera con nosotros habría que aplicar lo que decía un antiguo jefe mío: ‘los cementerios está llenos de gente imprescindible’. Mikel y su equipo están trabajando para intentar de que en caso de que eso sucediera hubiese plan B, plan C y demás”, aseguró.