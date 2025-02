El equipo que prepara 70 millones para fichar a Pablo Barrios al Atlético

El Chelsea quiere cerrar un nuevo trato con el Atlético de Madrid. Pese a que le ha salido rana el fichaje de Joao Félix, el conjunto inglés, que traspasó a Conor Gallagher al cuadro colchonero el pasado verano, intentará hacerse éste con Pablo Barrios. Para hacerse con el centrocampista de 21 años, en Stamford Bridge preparan una oferta de 70 millones de euros.

Así lo aseguran desde Inglaterra, aunque ahora, en Alemania, el prestigioso diario Bild ha colocado al Bayern de Múnich también tras los pasos de Pablo Barrios. Si bien el Atlético de Madrid puede estar tranquilo al tener blindado al centrocampista con una cláusula de 100 millones de euros y un contrato hasta 2028, el club prepara una nueva renovación que le permita aumentar aún más su precio.

Según contamos en LAOTRALIGA, con el objetivo de aumentar su cláusula de rescisión, el Atlético de Madrid ofrecerá a Pablo Barrios triplicar su sueldo, que actualmente es de un millón de euros por temporada, una cifra que el Chelsea y el Bayern de Múnich superarían con creces en sus respectivas propuestas.

Koke ha señalado a Pablo Barrios como su sucesor en el Atlético de Madrid

Tras una vida ligada al Atlético de Madrid, Koke designaba semanas atrás a Pablo Barrios como su sucesor. “Pablo me alegra mucho. Entre todos le tenemos que ayudar, es un chico de la casa, presente y futuro del Atlético, tiene un nivel bárbaro, yo le digo que tiene que ser mi sucesor, aunque todavía me quedan años de ponérselo difícil. Me pone contento que gente de la casa compita así. Es dinámico, da pases de gol, que chute a portería, intente hacer goles y tenemos que ayudarle entre todos para que sea un jugador importante en el presente y futuro”, dijo al ser preguntado por su compañero.