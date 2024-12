Da el visto bueno al fichaje de Miguel Gutiérrez por su equipo

Varios equipos están atentos al futuro de Alphonso Davies y no sólo el Real Madrid. El Manchester United era otro de los clubes interesados en hacerse con sus servicios a final de temporada si no renovaba con el Bayern de Múnich. Sin embargo, ambas partes parecen haber acercado posturas, lo que ha llevado al conjunto inglés a activar su plan B. Miguel Gutiérrez gusta en Old Trafford y, dado que el futbolista del Girona puede jugar tanto de lateral como de carrilero, Rubén Amorim, entrenador del Manchester United ha dado el visto bueno a su fichaje.

Así lo asegura TalkSport, aunque el fichaje del futbolista de 23 años puede entrañar alguna que otra dificultad. En primer lugar, Miguel Gutiérrez tiene una cláusula de 35 millones de euros, y dado que el Real Madrid conserva el 50 por ciento de sus derechos, el Girona no se conformará con una cantidad muy inferior.

El Manchester United, pendiente del Real Madrid para fichar a Miguel Gutiérrez

En segundo lugar, aunque el Real Madrid veía con buenos ojos hacer caja por Miguel Gutiérrez, ya fuera a costa del Manchester United o de cualquier otro equipo, es su alternativa al fichaje de Alphonso Davies. Así pues, si éste último renueva con el Bayern de Múnich, podría ejercer la opción de compra que tiene sobre Miguel Gutiérrez, que es de tan sólo 9 millones de euros.

Lo que parece cada vez más complicado es que Miguel Gutiérrez siga la próxima temporada en el Girona. Si volverá al Real Madrid, si fichará por el Manchester United o si lo hará por otro equipo es lo que es toda una incógnita.