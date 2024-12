El centrocampista español al que quieren fichar Sevilla y Real Madrid

Tanto el Sevilla como el Real Madrid tienen previsto reforzarse en el mercado invernal y ambos clubes miran a Segunda División para hacerlo. Y es que para ninguno de los dos está pasado desapercibido el buen hacer de Aarón Martín, centrocampista de 17 años, en el Tenerife.

Según Relevo, el Sevilla estaría mejor posicionado que el Real Madrid para hacerse con sus servicios ya que está dispuesto a acometer su fichaje en el mercado invernal. Al conjunto blanco, por su parte, no le urge incorporar a Aarón Martín, al que quiere, en un primer momento, para su filial. Esto es algo que dará margen al Sevilla para negociar con el Tenerife por un importe inferior a los 5 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

Los registros de Aarón Martín que no pasan desapercibidos ni para el Sevilla ni para el Real Madrid

Aarón Martín ha disputado hasta la fecha 11 partidos con el Tenerife en los que ha anotado un gol y repartido una asistencia, registros que no pasan desapercibidos ni para el Sevilla ni para el Real Madrid.

En lo que a él respecta, asegura estar viviendo un sueño. «El sueño de cualquier niño de la base es ese, debutar en el equipo de su Isla, de su tierra, e ir creciendo en él. ¿Si tendré contrato del primer equipo? Ahora mismo no estoy centrado en eso. Más bien me enfoco en este domingo y lo que tenga que venir, vendrá. Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando. En lo que menos pienso es en eso», señaló Aarón Martín.