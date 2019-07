Dos de los mejores tenistas de la historia se vuelven a encontrar en Wimbledon, el torneo más mítico de los cuatro grand slams. Un acontecimiento sobre el que necesitas saber diez cosas antes de verlo y disfrutarlo.

1. ¿Con qué modelo de raqueta juega cada uno? Roger Federer usa la Wilson Pro Staff RF97, diseñada por la marca en colaboración con el propio jugador. Rafa Nadal, por su parte, es el gran estandarte de Babolat y su raqueta es la Pure Aero 2019. Una raqueta de más de 300 gramos de peso sin cordaje adaptada al tipo de juego del español.

2. Nadal y Federer se encuentran en Londres once años después. Desde la grandísima final de 2008, para muchos el mejor partido de tenis de todos los tiempos, estos dos gigantes no se habían vuelto a enfrentar en la central del All England Tennis Club. Tras tanto tiempo vuelven a chocar, esta vez en semifinales.

3. Los precedentes son tres finales. Roger y Rafa se han enfrentado tres veces en la hierba londinense, pero siempre lo hicieron con el título en juego. Esta ocasión será la primera en la que se miden en la penúltima ronda.

4. Dos veteranos ilustres. Hace tiempo que muchos querían jubilarlos, pero el tiempo no pasa por ellos. Federer está a un mes de cumplir los 38 años, pero sigue siendo competitivo y dando espectáculo. Nadal acaba de llegar a los 33 y cuando los dolores le respetan es casi insuperable.

5. Carrera hacia el récord de grand slams. Federer y Nadal ocupan el primer y segundo puesto del ranking de jugadores con más victorias de la historia en los cuatro grandes. El suizo suma 20 y Nadal ha alcanzado los 18 tras ganar su Roland Garros número 12.

6. Nadal se impone en el enfrentamiento directo. Ambos se han medido en 39 ocasiones y el saldo es de 24 victorias a 15 en favor del de Manacor.

7. En Wimbledon manda Federer. El suizo está por delante en el cara a cara de ambos en Londres. De las tres finales que han disputado dos las ganó Roger y una Rafa.

8. Tiempo en pista este Wimbledon. Nadal ha estado sobre la hierba 10 horas y 45 minutos, mientras que su rival de semifinales ha necesitado menos tiempo para ganar sus cinco partidos previos, concretamente 9 horas y 24 minutos.

9. Balance de sets en este Wimbledon. Nadal sólo ha cedido un parcial en su camino hasta semifinales. Fue ante Kyrgios, para un saldo por ahora de 15-1 en parciales ganados-perdidos. El balance de Federer es 15-2, se ha dejado un set con Harris y otro con Nishikori.

10. Dónde verlo en televisión. El partido entre Federer y Nadal de este viernes será transmitido en exclusiva por Movistar, concretamente a través de los diales 8 (#vamos) y 54 (Movistar Wimbledon).