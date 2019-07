Dani Ceballos parecía uno de los descartes seguros de Zidane para esta temporada. No había tenido muchos minutos en su primera etapa con el francés en el banquillo y nada parecía que fuera a cambiar en esta segunda etapa.

Ceballos disfrutó de su mejor momento en el Real Madrid con Lopetegui en el banquillo y hasta fue llamado por Luis Enrique para la selección, pero fue perdiendo protagonismo a medida que avanzaba la temporada y los entrenadores iban pasando por el banquillo del Real Madrid.

Pero según informa el diario "Marca", la salida del ex bético ya no es tan segura. Su gran actuación en la Eurocopa sub'21 le ha servido para ganarse el crédito que la faltaba y la posibilidad de que no llegue un centrocampista que cubra las necesidades de Zidane -su idea es fichar a Pogba, pero no parece sencillo- hacen que sus posibilidades de continuar en la plantilla aumenten.

El jugador ya advirtió después de ganar la Eurocopa sub'21 que quería jugar 40 partidos esta temporada. Y si en el Real Madrid no va a tener continuidad, prefiere salir. Al final de temporada llega la Eurocopa y Ceballos quiere que Robert Moreno, el nuevo seleccionador, cuente con él de la misma manera que lo hacía Luis Enrique.