Las emotivas palabras de Javier Fernández para despedir a Blanca Fernández Ochoa

Cuatro han sido los deportistas españoles que han coseguido medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno. A Paquito Fernández Ochoa (1972) le siguió su hermana Blanca (1992). En 2018 el palmarés creció con el ryder de snow Regino Hernández y con Javier Fernández, referente del deporte español, doble campeón del mundo de patinaje que por fin logró su sueño en PyeongChang en forma de bronce. LA RAZÓN se puso en contacto con él para que diera un último adiós a la brava esquiadora, y estas fueron sus palabras:

"Blanca es una persona muy importante para todos los deportes de invierno y un modelo a seguir para muchísimos de nosotros. Una persona muy amable y muy con los pies en la tierra que ha hecho muchísimo por nosotros y se la va a echar muchísimo de menos.

Por supuesto que era una pionera, pero además de serlo y de haber hecho historia al ser la única y primera mujer en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno, creo que la medalla que logró ayudó muchísimo al deporte español para enseñar que el deporte de invierno también tenía posibilidades de medallas en los Juegos Olímpicos. Hasta el momento hemos sido muy pocos los que hemos conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos y creo que sus inicios, como los de Paquito, aportaron muchísimo a lo que es el deporte digamos menos practicado en España, y con el tiempo, como yo también estoy trabajando, espero que eso evolucione y que se consigan muchísimos otros éxitos en los deportes minoritarios y también en los deportes de invierno.

Cuando gané mi medalla en los Juegos Olímpicos me llegó su felicitación y me hizo mucha ilusión recibirla porque yo la tenía siempre en un pedestal, como un modelo a seguir, y de su felicitación me acordaré siempre. Son momentos difíciles para el mundo del deporte, para su familia y sus amigos, y la recordaremos siempre como la gran deportista y la gran luchadora que ha sido. Nunca la vamos a olvidar."