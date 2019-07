Las últimas palabras de Simeone sobre Griezmann

Simeone no guarda rencor a Griezmann, o al menos eso se desprende de su última entrevista, concedida a TyC Sports. «Hablé mucho con él, es un momento importante en su carrera en el cual él decidió hacer un paso a un equipo extraordinario como Barcelona. Soy un agradecido a la gente que ha estado con nosotros. No lo valoro por la decisión final; normalmente a la gente se la valora por el último acto y yo no, sino por los cinco años que estuvo con nosotros en los que fue intachable, trabajó como el mejor, creció como jugador porque él se lo propuso, decidió escucharnos», dijo primero, para luego desarrollar sus palabras.

Evolución y posición

«Cuando llegó jugaba a la izquierda como volante por afuera o como extremo. Todos me decían: “Pagamos 25 millones para que juegue ahí”. Y yo decía: “No, tiene que jugar por el medio, porque hace goles, tiene buenas diagonales, es rápido, se va a cansar de hacer goles”. Hablamos con él, lo trabajamos, lo empezó a entender y lo logró», aseguró el Cholo.

Y en lo personal...

«Lo quiero mucho, tengo una relación fantástica con la familia y obviamente que va a un equipo que juega muy bien y seguramente si tiene el ritmo de cuando llegó a estar entre los mejores, hará una gran temporada», concluyó Simeone.

En sus cinco campañas en el Atlético, Griezmann disputó 257 partidos y marcó 133 goles. El club rojiblanco y el Barça están en una disputa legal por saber si el precio del traspaso es de 120 millones (lo que ha pagado el conjunto azulgrana) o 200.