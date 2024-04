Una leyenda de la UFC atiza a Topuria tras su última decisión

Ilia Topuria es la gran sensación de la UFC tras lograr un 15-0 y proclamarse campeón mundial. La duda está puesta en quién será su próxima rival. Oportunidad, de momento, no le han faltado pero no se termina de decidir. Daniel Cormier (22-3-1), doble campeón del semipesado y peso completo, se mostró molesto con la actitud del Matador' sobre su futuro.

"Conor McGregor, número 1. Max Holloway, si pone en juego su título BMF. Y la tercera es Sean O'Malley", dijo Topuria en su día. El triunfo de Holloway tras el KO a Justin Gaethje en UFC 300 hace que este rival cobre más peso que nunca. "Solo me interesa con el BMF en juego", insistió Topuria a 'El Español'. Y, por el camino, McGregor, que pareció bastante irrealizable, cerrará su disputa con Michael Chandler en UFC 300 y O'Malley, pese a que pidió ir a España contra Topuria, peleará, si nada cambia, ante Merab Dvalishvili. Eso no le gusta a 'DC' Cormier.

"Eres el campeón y si eres el campeón a veces tienes voz y voto sobre quién pelear. Pero no sé si tiene tanto poder de decisión como cree", relató. El que fue gran rival de Jon Jones considera que un campeón tiene que batallar por defender su título contra todos, tal y como hizo su archienemigo Jones (13) o el propio Volkanovski (5).

"Es extraño. No nos dice lo que sigue", agregó Cormier. Y tiene dudas sobre el estatus del luchador afincado en Alicante. "Dice no a muchas cosas que pueden suceder ahora mismo. Y no sé si lo puedes hacer como campeón", sentenció el doble campeón.

Topuria es todo un icono en el ámbito mental. "¡No importa de dónde vengas si sabes hacia dónde vas, y lo que hay delante de ti es mucho más importante que lo que hay detrás de ti! Nunca te rindas. ¡Solo levántate y lucha!", dijo tras ganar su última pelea.