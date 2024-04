La flipante reacción de Topuria ante el K.O de su confirmado próximo rival en la UFC

Noche de UFC, noche en la que Topuria, el campeón georgiano y ya español ya conoce rival. Estaba entre el público y vio el espectáculo

Todo empezó con el campeón de peso semipesado Alex Pereira, que noqueó a Jamahal Hill a los 3:14 del primer asalto del UFC 300 el sábado por la noche. Pereira hizo caer a Hill a la lona con la izquierda y luego lo golpeó. El árbitro Herb Dean intervino en la pelea, dando la victoria al brasileño.

"Me veo como el campeón. No quería que el cinturón se me subiera a la cabeza", dijo Pereira. "Tenía que intervenir y ganar el campeonato".

Hill, de 32 años, era el anterior poseedor del título, pero una rotura del tendón de Aquiles le obligó a dejar vacante el campeonato el pasado mes de julio. Eso puso el cinturón en manos de Pereira, lo que a la postre propició este enfrentamiento. Además, Zhang Weili (25-3) retuvo su título femenino al vencer por decisión unánime a la aspirante número 1, Yan Xiaonan (18-4). Cada juez puntuó el combate 49-45. Zhang estuvo a punto de ahogar a Yan al final del primer asalto. Sin embargo, Yan encontró la manera de llevar el combate a los cinco asaltos.

En el combate quizás más esperado de la noche, Max Holloway (26-7) asestó un derechazo devastador para noquear a Justin Gaethje (25-5) a falta de un segundo para el final del primer asalto. Holloway, que también utilizó una patada giratoria al final del primer asalto para ensangrentar la nariz de Gaethje, tuvo el control durante la mayor parte de la pelea por el cinturón ceremonial del título.

Reto a Topuria

A pesar de que Holloway iba camino de la victoria por decisión -dos jueces le aventajaron 39-37-, el excampeón del peso pluma apuntó al suelo en los segundos finales y luego intercambió una tremenda combinación de golpes de ambos púgiles antes del que envió a la lona al ahora excampeón de la BMF.

Holloway es el próximo rival de Topuria, que reaccionó de manera viral y sorprendente ante lo que hizo su rival. "Tenemos claramente la siguiente pelea, es Max Holloway, hoy es su noche, que la disfrute, porque le toca remar de nuevo".

Holloway está listo. "Quién es el verdadero BMF? Lo he hecho por vosotros, tenía mucho que perder en esta pelea. Quiero al campeón de las 145 libras, quiero a Ilia Topuria. Él está aquí. Me da igual que sea en Hawái, España o donde sea. Estoy en la línea del título",