Llegó el Real Madrid a Houston y allí se entrenó por primera vez ante una multitud. La próxima madrugada, el conjunto blanco se enfrenta al Bayern en el que será el primer partido de pretemporada (02:00, Real Madrid TV y LaLigaSportsTV). Una oportunidad para ver a los nuevos. Pero la plantilla no está cerrada. Queda una incorporación importante, la de Pogba: "El club sabe lo que queremos", dijo Zidane en su primera conferencia de prensa de la temporada. Su deseo es contratar a su compatriota para mover el centro del campo, una vez que la defensa ya ha sido reforzada en dos puestos, el de lateral izquierdo (Mendy) y el de central (Militao), y en ataque ha llegado un delantero (Jovic) y una estrella (Hazard). El problema es que el Manchester United no lo va a poner fácil y de momento pide una cantidad inalcanzable, 170 millones. "Hay tiempo por delante. Vamos a ver qué es lo que puede pasar", afirmó Zizou. La estrategia del Madrid es no precipitarse, ir poco a poco. El 8 de agosto es la fecha límite, pues ese día se cierra el mercado de invierno en la Premier.