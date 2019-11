"Qué triste que te vinculen con determinada opción política y te crujan por estampar la bandera de tu país. Así estamos" ha escrito en defensa de Pepe Reina, lfonso Reyes, ex jugador de baloncesto y presidente de la Asociación de jugadores de baloncesto.

Pepe Reina ha sido protagonista por poner un tuit tras el debate electoral y asegurar que ya había decidido su voto. Lo acompañaba de una bandera de España. No decía nada más, no nombraba ningún partido, pero en las redes muchos lo asociaron a Vox y Gabriel Rufián entró al trapo pidiendo más Eric Cantona y menos Pepe Reina.

No ha sido el único. También el ex portero Toni Doblas ha defendido a Pepe Reina de los ataques: No hay ningún partido político con el cual me sienta identificado 100%. Soy amigo de mis amigos. A los cuales defiendo sin importar sus ideas políticas, raza o religión. Se llame Pepe Reina o Manolo López', afirma Toni Doblas, jugador además de Xerez, Zaragoza, Huesca, FK Khazar Lankaran, HJK Helsinki, Cornellá, Toledo, Delhi Dynamos, Extremadura, San Fernando y Ceres-Negros.

El portero sevillano subraya que no es por ello fascista, que es "español de Andalucía o andaluz de España", "hijo de ama de casa y alicatador; de izquierdas por herencia y costumbres, pero no de la izquierda actual que negocia con independentistas, terroristas o cualquiera que pretenda dividir o joder a mi país", tras lo que concluye con una posdata: 'ni voto'.