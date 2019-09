Modric volvió lesionado tras jugar los dos encuentros con Croacia y no va a estar hoy en el encuentro de Liga contra el Levante en el Santiago Bernabéu, ni en París, contra el PSG, en el estreno de la Champions esta temporada; Isco no se ha recuperado aún y la mala noticia para Zidane es que Valverde también regresó lesionado de los partidos internacionales y no se entrenó con el equipo Además, Casemiro sólo se ha entrenado una vez esta semana con el resto de los compañeros tras una paliza con Brasil. Se han juntado todos los , males para Zidane en el centro del campo, donde este verano no se pudo fichar a Pogba y al francés no le interesaron otros futbolistas.

El partido contra el Levante es una prueba para ver la estabilidad del Real Madrid y para comprobar que hace Zidane para solucionar la carestía que se le ha presentado de repente. Un plan puede ser no tocar mucho: tiene bien a Kroos y a James y seguramente pedirá un esfuerzo a Casemiro, porque le necesita para dar consistencia al equipo.

Lo que le falta por decidir ahí es que jugador va a acompañar a Benzema y Hazard (si este juega desde el principio) para sustituir al sancionado Bale. Lucas Vázquez le gusta porque tanto la hace de delantero como le ayuda de centrocampista. Con él, el equipo se dibuja tanto en un 4-3-3 como en un 4-4-2, con James en el otro lado. La otra opción es que juegue Vinicius, al que defendió tajantemente en la conferencia de Prensa antes del encuentro contra el Levante. Esa solución dibuja un equipo totalmente ofensivo, en el que Kroos y James se tienen que multiplicar para ayudar a Casemiro y a Vinicius le exige mantener la posición más de lo que le apetece.