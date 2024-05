Una luchadora de la WWE se inventa un erótico ataque de pechos

La luchadora Mariah May es tendencia al inventarse un ataque cuanto menos peculiar y es que atacó con sus pechos a la cara de Leyla Hirsch en su combate del AEW Collision del All Elite Wrestling. Leyla Hirsch quedó totalmente desconcertada. Además, Mariah May, que completó su controvertido ataque con un baile en el que se burló de su rival, se llevó el combate.

A sus 25 años, se ha convertido en una de las grandes figuras de la AEW (All Elite Wrestling) tras consolidar su carrera como luchadora en la World Wonder Ring Stardom de Japón.

La también modelo es todo un icono de la lucha libre.

"Desde su llegada a All Elite Wrestling, Mariah May ha estado unida a la actual Campeona de Mundial de Mujeres Toni Storm, quien la ha acogido como a una pupila. Sin embargo, y debido al actual gimmick "Timeless" de la neozelandesa, la relación entre ambas ha resultado ser de lo más peculiar y llamativa", informan medios especializados en este deporte sobre los inicios de la deportista.