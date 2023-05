El Madrid buscará la Undécima después de superar al Barça en el Clásico (66-78)

El Clásico más importante de la temporada, al igual que hace un año, fue para el Real Madrid. El equipo de Chus Mateo superó con autoridad a un Barça que sólo funcionó en los dos primeros cuartos. Otra vez el Chacho, otra vez Tavares, otra vez la defensa... fueron decisivos para que los blancos se citaran en la final con el Olympiacos. El Madrid buscará la Undécima ante los griegos en lo que será la repetición de la final de 2013.

El Barça llegaba a la Final Four como el equipo con más puntería de Europa. Y lo ratificó en los dos primeros cuartos con un acierto exterior extraordinario. De un más que notable 40,8 por ciento durante el curso se disparó hasta un mareante 9/14 (64,3) en los dos primeros parciales. La rotundidad de esos números contrastaba con la igualdad con la que se llegó al intermedio. Entre los protagonistas del Barcelona no estaba Nikola Mirotic. Chus Mateo apostó por la titularidad de Ndiaye. Y el canterano repitió la experiencia que había vivido en el quinto partido ante el Partizán. Allí se merendó a Leday, aquí desactivó a la mayor amenaza azulgrana. El Madrid fue más consistente de salida porque el Barça sólo manejó como argumento el tiro de tres. Con Tavares como principio y fin de todo (10 puntos sin errores en el tiro y 6 rebotes en el primer cuarto), el equipo de Chus Mateo tuvo al Barça controlado pese al acierto de sus tiradores.

El Madrid pudo incluso permitirse el lujo de dar una tregua de casi siete minutos a su jugador más determinante. Sanli no pudo con Tavares. Vesely tampoco. Hasta que no apareció Nnaji, el caboverdiano mandó por dentro. El Barça empezó a mandar porque el acierto desde lejos no descendía, a Abrines y Kuric se sumaron Kalinic y Laprovittola, y el equipo de Jasikevicius encontró formas más sencillas de anotar con Satoransky y Jokubaitis. No es que el Madrid defendiera mal los triples. ¡Qué va! Es que el punto de mira del Barcelona estaba afinadísimo (40-31). Llull se encargó de reducir daños con uno de sus triples clásicos antes del descanso (42-36).

Mirotic sonreía antes de reanudarse el juego. No tenía motivos y lo confirmó en el tercer cuarto. Con el partido adentrándose en lo serio, él seguía sin anotar. Seguía lanzando y seguía fallando: 0/8 en tiros de campo y -7 de valoración. El Madrid volvió a encontrar a Tavares y la puntería del Barça se agotó. De los escandalosos números de los dos primeros cuartos se pasó a un 3/11 en el tercero. La cuarta falta de Abrines ahondó los problemas en ataque de los azulgrana. En el Madrid, sin excesiva fluidez, Tavares encontró la ayuda de Williams-Goss, Hezonja y Musa (47-54). Jasikevicius se desesperaba en el banquillo y sólo dos aciertos de Kuric y Laprovittola evitaron que la crisis del Barça fuera a mayores antes del tramo final.

El atasco se multiplicó en los cuatro primeros minutos del último cuarto. Un triple de Laprovittola fue la única canasta en ese tramo. Con el partido equilibrado (58-58), Chus Mateo dio la manija del equipo al "Chacho". Era la fórmula del quinto partido ante el Partizán. Junto a él estaban Rudy y Llull. Y el "Chacho" tomó los mandos y la historia empezó a repetirse. Dos canastas fáciles, un par de tiros libres y un triple en menos de minuto y medio para que el Madrid despegara (60-67 a 4:35). La alarma blaugrana provocó que Mirotic, al menos, intentará aparecer. Su partido había sido un drama. Anotó su primer punto a 4:20 de final, la primera canasta en juego a 2:50... cuando el Barça ya estaba empezando a desangrarse (63-73 a 1:30). El partido estaba en manos del Chacho y de Tavares, en ataque y en defensa. Bueno para el Madrid. El Barcelona se quedó sin argumentos y el final de los blancos fue hasta plácido. Olympiacos es el último obstáculo antes de la Undécima.

66. Barcelona (18+24+13+11): Satoransky (7), Laprovittola (9), Abrines (16), Mirotic (1) y Sanli (0) -quinteto titular- Vesely (4), Kalinic (6), Martínez (0), Kuric (11), Jokubaitis (6) y Nnaji (1).

78. Real Madrid (18+18+22+20): Williams-Goss (10), Hanga (0), Musa (7), Ndiaye (2) y Tavares (20) -quinteto titular- Hezonja (14), Rodríguez (12), Causeur (0), Rudy (2), Randolph (6) y Llull (5).

Árbitros: Pukl (Esl), Mogulkoc (Tur) y Difallah (Fra). Eliminado Sanli.

Incidencias: 13.848 espectadores en el Zalgirio Arena. Partido correspondiente a la segunda semifinal de la Final Four.

Semifinales: Olympiacos, 76-Mónaco, 62 y Barcelona, 66-Real Madrid, 78.

Final: Olympiacos-Real Madrid (domingo 21, 19:00, Dazn).

Tercer y cuarto puesto: Mónaco-Barcelona (domingo 21, 16:00, Dazn).