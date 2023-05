El Olympiacos, finalista tras arrasar al Mónaco en el tercer cuarto (76-62)

Seis años después el Olympiacos volverá a pelear por el título de campeón de Europa tras superar al Mónaco. Y lo hará después de haber protagonizado un tercer cuarto inédito en la historia de las Final Four. Los griegos se fueron al descanso doce puntos abajo y cuando sonó la bocina de final del tercer periodo estaban trece arriba. Del 29-41 al 56-43. Un parcial de 27-2 en diez minutos que lleva al líder de la primera fase a la final de la competición. El Olympiacos busca su cuarto título y aspira a ser el primer equipo desde 2016 que acaba líder la primera fase y acaba proclamándose campeón. El último título de los griegos llegó hace diez años en Londres y estaba el Madrid enfrente.

El novato en una Final Four era el Mónaco, pero en los dos primeros cuartos lo pareció el Olympiacos. Los griegos fueron un desastre en ataque. Fallaron nueve tiros libres, estuvieron por debajo del 35 por ciento en tiros de campo y regalaron ocho posesiones. Pese a los números, la herida no era muy grave a mitad de partido porque el Mónaco vivió, como lleva haciendo todo el curso, agarrado al acierto de sus exteriores. Entre James, Loyd y Okobo anotaron 28 puntos casi los mismos que todo el equipo griego (29-41).

El problema del Mónaco es que no compareció en el tercer cuarto. Fue devorado por el escenario y por el Olympiacos. De la mano de Papanikolau (15 puntos y 8 rebotes) y Vezenkov (19 puntos y 6 rebotes) con su plus de intensidad y acierto, el Olympiacos salió con un 14-0 en apenas cinco minutos (43-41). El Mónaco sólo fue capaz de anotar una bandeja de Okobo en diez minutos. Lo fallaron todo. Y las canastas fáciles de los griegos se multiplicaron. El parcial se disparó hasta un escandaloso 24-2 y se cerró con un triple de Larentzakis contra tablero desde ocho metros. Lo nunca visto en una Final Four. Tercer cuarto: Olympiacos, 27-Mónaco, 2. El primer hueco de la final era para los griegos.

76. Olympiacos (14+15+27+20): Walkup (0), Cannan (7), Papanikolau (15), Vezenkov (19) y Fall (12) -quinteto titular- Sloukas (9), Larentzakis (4), Black (3), McKissic (5), Bolomboy (2), Peters (0) y Lountzis (0).

62. Mónaco (20+21+2+18): James (17), Loyd (11), Ouattara (0), Brown (4) y Motiejunas (7) -quinteto titular- Diallo (2), Okobo (17), Moneke (2) y Hall (2).

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Latisevs (Let) y Vilius (Lit). Sin eliminados.

Incidencias: 13.848 espectadores en el Zalgirio Arena. Partido correspondiente a la primera semifinal de la Final Four.

Semifinales: Olympiacos, 76-Mónaco, 62 y Barcelona-Real Madrid (20:00, Dazn).

Final: Olympiacos-¿? (domingo 21, 19:00, Dazn).

Tercer y cuarto puesto: Mónaco-¿? (domingo 21, 16:00, Dazn).