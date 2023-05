Jamal Murray revienta a los Lakers en el último cuarto

Los Denver Nuggets están empeñados en evitar la final con la que sueña Estados Unidos. Un Nuggets-Heat está ahora bastante más cerca que un Celtics-Lakers después de la victoria de la franquicia de Colorado en el segundo partido de la final de la Conferencia Este (108-103).

80.924 dólares llegaron a pagarse por una entrada en el Ball Arena para presenciar el segundo duelo entre Nuggets y Lakers. Y el aficionado que lo abonó saldría satisfecho porque los Nuggets siguen invictos como locales y con ocho victorias atraviesan la mejor racha de su historia en casa durante los playoffs. El responsable la pasada madrugada fue Jamal Murray. El canadiense llevaba un partido muy normal hasta el último cuarto. En el tramo decisivo reventó a los Lakers. Murray llegó al último parcial con un mal 5/17 en tiros de campo, pero... sumó 23 puntos en el último periodo, acabó con 37 y 10 asistencias, y anotó cuatro de los cinco triples que intentó.

Precisamente el acierto exterior -siete triples en el cuarto definitivo- fue la clave para que los Nuggets sumaran una nueva victoria. "Solo uno de los triples no estuvo bien defendido, los demás fueron en nuestra cara, los metieron", afirmó LeBron James.

El acierto de Murray contó con la habitual aportación de Nikola Jokic en forma de triple-doble. Dos partidos en las finales del Oeste y dos triples dobles ha firmado el serbio. Ayer fueron 23 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias.

LeBron James volvió a rozar el triple-doble (22 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias, 4 robos y 2 tapones), pero cometió varios errores determinantes en el último cuarto. Hay dos datos reveladores sobre cómo se está desarrollando la serie. Murray ha sumado 31 puntos entre los dos últimos cuartos de los dos primeros partidos. Entre LeBron y Anthony Davis, 28. Y LeBron ha fallado los últimos 19 triples que ha intentado en el último cuarto estos playoffs. Davis aportó anoche 18 puntos, 14 rebotes y 4 tapones.

El arranque del último cuarto fue el momento decisivo para el despegue de los Nuggets con un parcial 20-5. Pese al esfuerzo de LeBron, que se sobrepuso a un esguince en el tobillo izquierdo tras caer en el pie de Davis en la pelea por un rebote defensivo, los Lakers vuelven a Los Ángeles con sendas derrotas en los dos primeros partidos.

Después del triunfo los Nuggets se reivindicaron. "Incluso cuando ganamos se habla más del otro equipo. Eso nos motiva más y más que lo hará para que lleguemos a la final", dice Murray. "El relato de esta serie no va con nosotros. A nivel nacional después del primer partido se dijo que los Lakers habían estado bien, no que Nikola Jokic había tenido una actuación histórica. El relato no va sobre nosotros", dice Mike Malone, el técnico de los Nuggets.