Un Madrid heroico sobrevive en Belgrado y fuerza el quinto partido (78-85)

Habrá quinto partido entre Real Madrid y Partizán. Y será el miércoles 10 en el WiZink Center. El equipo de Chus Mateo, después de ceder los dos primeros partidos como local, consiguió igualar la eliminatoria con una demostración de carácter en Belgrado. Edy Tavares (15 puntos y 7 rebotes) volvió a ser determinante y encontró la ayuda indispensable de Sergio Rodríguez (8 puntos y 7 asistencias) para equilibrar la serie y ganarse el derecho de pelear por la Final Four en Madrid.

El ambiente en el Stark Arena no tenía nada que ver con el vivido en el tercer partido. ¿La razón? Belgrado y Serbia entera estaban todavía conmocionados por el asesinato de nueve personas, ocho niños, en una escuela de la capital por parte de otro alumno de sólo 13 años. Cero cánticos, minuto de silencio, flores en la pista, una camiseta recordando el escenario de la matanza... el Partizán no pudo ni supo abstraerse del ambiente y el Madrid sí lo logró. Movió el balón con mucho criterio y no necesitó que Tavares estuviera en todas partes. Bastó con que fuera el habitual bastión defensivo. En ese escenario apareció el Hanga más anotador de su carrera. Anotó tres triples en el primer cuarto y el Madrid abrió una diferencia notable (13-27). La realidad del Partizán era cruda. Sin Punter cada ataque estático era una pesadilla y Lessort estaba tan ausente como si siguiera sancionado.

El Madrid pudo hasta dosificar a Tavares, pero la segunda falta del pívot fue la señal que necesitaban los serbios para sacar los colmillos. Sin Poirier, Randolph y Cornelie tuvieron que ocupar el hueco de Edy. Lo de ocupar fue un decir porque ambos resultaron dos bultos sospechosos en los dos lados de la pista. En el Partizán apareció uno de los ausentes hasta ahora. Papapetrou se sacó dos triples de la manga con la amenaza de la bocina y los balcánicos empezaron a animarse. Al amparo del calor de la grada surgió Lessort. El pívot despertó y se convirtió en el mejor aliado interior de Leday. El estadounidense, que se había encargado de sostener al equipo cuando peor lo pasaba, no dejó de sumar un instante. Y lo que era una renta interesante se fue diluyendo hasta que Llull apareció en el tramo final. El capitán evitó que la remontada del Partizán se consumara antes del descanso.

Los problemas en ataque se multiplicaron en el tercer cuarto. El Madrid apenas fue capaz de anotar un par de tiros libres y una canasta de Musa en los primeros cinco minutos. Con Leday como referencia, el Partizán llegó a ponerse por delante (54-52). Chus Mateo recurrió a Sergio Rodríguez, a la zona 2-3 y a la búsqueda de Tavares como en el tercer partido. Y el pívot apareció cuando más falta hacía. Lideró un parcial de 0-6 (54-58), pero en una acción en ataque cometió la tercera falta y estuvo acompañada de una mala caída. Chus Mateo le sentó porque quedaba media vida por delante. Deck tomó el relevo y el Madrid alcanzó el tramo definitivo por delante (55-61).

Cobijado en la defensa zonal, sin Tavares y con la dirección del Chacho, el Madrid siguió teniendo la situación "controlada". Las diferencias eran mínimas, pero el equipo de Chus Mateo seguía por delante pese al empeño de Leday (74-76, min 37). Y por si faltaba algo, Deck se tuvo que marchar totalmente cojo después de un mal gesto de su rodilla izquierda en una acción con Leday. El Madrid, que con la dirección del Chacho había sobrevivido, tembló. Dos pérdidas de Williams-Goss hicieron creer de nuevo al Partizán a falta de 79 segundos (78-80). Volvió el Chacho. Y reapareció Tavares con un rebote ofensivo imposible para anotar un 2+1 (78-83). Pero seguía quedando un mundo, 54 segundos. El Partizán falló un par de triples y ya no sumó más. El Madrid se había ganado el derecho a buscar la Final Four en su pista después de estar con la soga al cuello.

78. Partizán (15+27+13+23): Madar (6), Nunnally (2), Trifunovic (3), Leday (25) y Lessort (11) -quinteto titular- Smailagic (0), Papapetrou (18), Exum (6) y Andjusic (7).

85. Real Madrid (27+18+16+24): Williams-Goss (6), Hanga (15), Musa (14), Deck (14) y Tavares (15) -quinteto titular- Randolph (3), Hezonja (5), Rodríguez (8), Rudy (0), Llull (5) y Cornelie (0).

Árbitros: Vilius (Lit), Lottermoser (Ale) y Paternico (Ita). Sin eliminados. Técnica a Exum.

Incidencias: 20.100 espectadores en el Stark Arena. Cuarto partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final

A. Fenerbahçe, 1-Olympiacos, 2 (79-68; 78-82; 71-72; día 5, 19:45 y día 9, 20:30)

B. Maccabi, 2-Mónaco, 2 (67-79; 86-74; 78-83; 104-69 y día 10, 19:00)

C. Barcelona, 3-Zalgiris, 0 (91-69; 89-81 y 66-77)

D. Partizán, 2-Real Madrid, 2 (87-89; 80-95; 80-82; 78-85 y día 10, 21:00)

Final Four Kaunas (19-21 mayo)

Semifinales: ganador A-B y Barcelona-D. (Dazn)