El Madrid más destemplado ante el Fenerbahçe (79-89)

El Real Madrid sigue líder de la Euroliga, aventaja en tres victorias al Barça que ganó en Valencia, pero... los tres últimos partidos del equipo de Chus Mateo (Milán, Panathinaikos y Fenerbahçe, estos dos últimos como local) se han saldado con otras tantas derrotas. Es como si el parón a nivel continental hubiera descolocado al campeón de la Copa del Rey. El equipo blanco estuvo muy destemplado. No anotó un triple hasta el minuto 32 (acabó con 2/14) y cedió 17 rebotes ofensivos. Con esas cifras es imposible plantar cara a un equipo de la entidad del Fenerbahçe de Jasikevicius.

Saras llegó a Estambul el 15 de diciembre pasado. El Fenerbahçe acumulaba más derrotas que victorias (6/7) y con el lituano en el banquillo ha cambiado el aspecto del equipo. Ha ganado la Copa en su país y su balance en Europa es 10/4 desde su llegada. El equipo es un plantillón pese a que le pueda faltar algo de dureza por dentro. El actual Fenerbahçe es candidato a la Final Four, aunque llegara a Madrid con dos tropiezos (Panathiniakos y Mónaco) en los últimos tres partidos. Ya dio una pista de lo que era capaz en la primera vuelta cuando fue el primer equipo que derrotó al Madrid esta temporada. Fue en una prórroga donde Campazzo emborronó un partidazo. El Fenerbahçe amenazante fue el que se plantó en el WiZink Center.

Los locales se atascaron ya mediado el primer cuarto. Chus Mateo apostó por Llull y Hezonja en el quinteto titular y el equipo, salvo Tavares, no dio sensación de estabilidad. En los últimos 4:25 del primer periodo fue incapaz de anotar y el Fenerbahçe se adueñó de la escena. No necesitó estar acertado desde el triple. Apeló a su superioridad en el rebote y a la espesura en la que se movió durante demasiados minutos el ataque del Madrid. El bloque no carburó con Campazzo y tampoco lo hizo con el "Chacho". Musa tomó el relevo de Tavares, pero fue insuficiente. El 0/6 en triples mediado el partido era el reflejo de una velada complicada.

Chus Mateo exigió a los suyos en el descanso "más energía y más deseo para controlar el rebote porque no puede ser que hayan hecho nueve tiros más que nosotros". El equipo ofreció esos factores que no habían aparecido antes. Y lo hizo en los dos lados de la cancha. La defensa subió muchos grados y el Madrid fue intenso en ataque, pero el desacierto exterior era escandaloso. Hubo varias jugadas de 2+1 que no bastaron para paliar el 0/10 en triples y eso que se había medio solucionado el boquete en el rebote. Un amago de tangana entre Campazzo y Calathes no alteró a ninguno de los dos equipos. Al Madrid para mal y a los turcos para bien que se fueron al último cuarto con nueve puntos de ventaja. Llull anotó el primer triple del Madrid en el undécimo intento y cuando ya se habían consumido 31:32 de partido. No cambió ninguna dinámica. Los turcos se impusieron con una inusitada facilidad a un Madrid desconocido.

79. Real Madrid (15+18+25+21): Campazzo (6), Llull (17), Hezonja (13), Yabusele (6) y Tavares (12) -quinteto titular- Deck (2), Causeur (0), Rodríguez (0), Poirier (8) y Musa (13).

89. Fenerbahçe (20+23+24+22): Calathes (12), Dorsey (5), Noue (2), Hayes-Davis (17) y Sanli (7) -quinteto titular- Papagiannis (4), Wilbekin (12), Biberovic (10), Guduric (8), Sestina (2), Motley (10) y Madar (0).

Árbitros: Javor (Esl), Difallah (Fra) y Jovcic (Ser). Sin eliminados. Técnicas a los dos banquillos.

Incidencias: 9.130 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Euroliga.

28ª jornada: Anadolu Efes, 109-Bayern Múnich, 86; Mónaco, 98-Estrella Roja, 80; Maccabi Tel Aviv, 83-Zalgiris Kaunas, 76; Valencia, 78-Barcelona, 88; Real Madrid, 77-Fenerbahçe, 89; Olympiacos-Virtus Bolonia; Panathinaikos-ASVEL Villeurbanne (20:15); Baskonia-ALBA Berlín (20:30) y Milán-Partizán (20:30).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (22/6); 2. Barcelona (19/9); 3. Mónaco (18/10); 4. Panathinaikos (17/10); 5. Olympiacos (17/10); 6. Fenerbahçe (17/11); 7. Virtus Bolonia (17/11); 8. Maccabi Tel Aviv (15/13); 9. Baskonia (14/13); 10. Partizán (13/14); 11. Valencia Basket (13/15); 12. Anadolu Efes (12/16); 13. Bayern Múnich (12/16); 14. Milán (11/16); 15. Zalgiris Kaunas (11/17); 16. Estrella Roja (10/18); 17. ASVEL Villeurbanne (6/21); 18. ALBA Berlín (5/22).