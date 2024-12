El Madrid ya se reconoce ante el Mónaco

Alcanzado el ecuador de la Euroliga, el Madrid ofrece brotes verdes después de un trimestre marcado por la irregularidad y los desenlaces negativos en finales apretados. La última semana del año con jornada doble el equipo blanco ha liquidado a los dos líderes: Paris Basketball y Mónaco. El siguiente desafío será en la semana de Navidad encadenar por primera vez en la temporada tres victorias. Espera el ALBA, el colista en Berlín. La victoria ante el Mónaco llegó por un notable esfuerzo colectivo liderado, cómo no, por el "Facu" Campazzo (12 puntos y 4 asistencias en un cuarto de hora). Al argentino le secundaron casi todos y el Mónaco apenas ofreció resistencia.

El Madrid llegaba de ganar al líder Paris 48 horas antes a medirse con el líder Mónaco. Desde la llegada de Spanoulis, el equipo del Principado ofrecía un balance de cuatro victorias y una derrota. Su leyenda como jugador le ha ayudado a calar en el vestuario monegasco y que el bloque responda. A uno de los últimos días del WiZink Center, en breve Movistar Arena, llegaban sin Diallo y Calathes y a ambos los echaron de menos. Pero la clave de la victoria del Madrid estuvo mucho más allá de las bajas visitantes.

Chus Mateo repitió con el quinteto con el que compareció en Paris el martes. No sólo eso. Por tercer partido seguido (Breogán, Paris y Mónaco) Rathan-Mayes quedó fuera de la convocatoria. El periodista Matteo Andreani ha ido más lejos y asegura que el club blanco va a por Maledon, el escolta del ASVEL Villeurbanne y que en la operación estaría incluida la salida del canadiense. Pero eso es otra película bastante creíble por otra parte. A los mandos del quinteto volvía a estar Feliz y el equipo no titubeó. Es más, pudo correr. Y cuando entró Campazzo con el partido ya lanzado, el Madrid despegó. No sólo el "Facu" fue culpable de la elevada actividad y acierto del Madrid en los dos lados de la pista. Garuba fue otro de los ejecutores. Después de un comienzo de temporada que ha sido una pesadilla para el canterano, Usman sólo puede crecer. A su intensidad habitual, unida a una buena toma de decisiones, aportó acierto, criterio y transmitió confianza el resto del bloque. Lo que no había sido capaz de hacer hasta ahora. Un Garuba en esa línea puede ser el fichaje de la temporada. Con él llegó un 10-0 de salida en el segundo cuarto. El Mónaco estuvo cinco minutos sin anotar y el Madrid rozó la veintena de ventaja. En el grupo todos sumaban y eso permitía que el partido gris de Tavares ni se notase. Musa y Hezonja mantuvieron la seriedad que mostraron en París. Hugo González e Ibaka fueron miembros muy activos de la rotación. Por eso a mitad de partido el Madrid estaba muchos cuerpos por delante del líder (53-35).

Y la virtud es que las buenas sensaciones no derivaron en relajación o una actitud contemplativa. El equipo mantuvo el espíritu combativo y la ventaja no decayó. A la espera de la conclusión de la última jornada de la primera vuelta, el Madrid tiene el "play-in" a la vista y el "playoff" puede quedar a un par de victorias. Y eso con toda la vida por delante.

94. Real Madrid (29+23+24+17): Feliz (5), Musa (22), Deck (12), Ndiaye (4), Tavares (2) -cinco inicial- Abalde (8), Campazzo (12), González (2), Hezonja (13), Garuba (9), Llull (0) e Ibaka (5).

72. Mónaco (22+13+12+25): Loyd (13), Tarpey (2), James (19), Brown (4) y Motiejunas (12) -quinteto titular- Jaiteh (4), Blosomgame (2), Papagiannis (0), Cornelie (4), Begarin (0), Strazel (10) y Korkmaz (2).

Árbitros: Hordov (Cro), Peerandi (Est) y Rossi (Ita). Sin eliminados.

Incidencias: 8.328 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Euroliga.

17ª jornada: Panathinaikos, 104-Baskonia, 69; Paris-Fenerbahçe (aplazado); Real Madrid, 94-Mónaco, 72; Anadolu Efes-Partizán (18:30); Zalgiris Kaunas-ASVEL Villeurbanne (19:00); Virtus Bolonia-Barcelona (20:00); Olympiacos-ALBA Berlín (20:15); Estrella Roja-Maccabi Tel Aviv (20:30) y Armani Milán-Bayern Múnich (21:00). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Paris (11/5); 2. Mónaco (11/6); 3. Olympiacos (10/6); 4. Zalgiris Kaunas (10/6); 5. Bayern Múnich (10/6); 6. Fenerbahçe (10/6); 7. Panathinaikos (10/7); 8. Anadolu Efes (9/7); 9. Barcelona (9/7); 10. Armani Milán (9/7); 11. Estrella Roja (8/8); 12. Real Madrid (8/9); 13. Partizán (7/9); 14. ASVEL Villeurbanne (7/9); 15. Baskonia (7/10); 16. Maccabi Tel Aviv (4/12); 17. Virtus Bolonia (3/13); 18. ALBA Berlín (3/13).