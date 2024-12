El Málaga replica al Nàstic: "Que nadie se atreva a insinuar nada contra el club"

En Málaga no salen de su asombro tras la querella presentada por el Nàstic de Tarragona en el día de ayer contra el árbitro del partido que enfrentó a ambos el pasado 22 de junio, Eder Mallo Fernández. Una acción judicial en la que el club catalán acusa al colegiado de falsear su propia acta y, también, de favorecer a los andaluces.

Si bien en un primer momento desde la Costa del Sol no se hicieron declaraciones, hoy su director general, Kike Pérez, sí ha salido al paso de todas las acusaciones vertidas defendiendo la honorabilidad del club y la limpieza de su victoria: "Están intentando ensuciar lo que fue una hazaña histórica en la que pasamos, en apenas 12 minutos, de una noche trágica a una noche mágica", ha dicho el directivo.

Respecto a si habrá algún movimiento judicial por parte del Málaga, Pérez ha sido muy contundente al decir que espera que nadie "se atreva" a hacer "ni siquiera una insinuación contra el Málaga", porque en tal caso, el club "se va a defender". Hay que recordar, en este punto, que la querella del Nàstic no va directamente contra el equipo boquerón, sino contra el juez del célebre partido.

Pérez también ha comentado expresamente sobre la supuesta "cena de autoridades de Andalucía y de Málaga anterior al partido" a la que aluden los detectives contratados por el Nàstic, donde afirma que no había ningún directivo del club: "Todos los directivos del club, que en realidad no tiene directiva porque solo estamos José María como administrador y yo como director general, estuvimos todo el tiempo en la concentración del equipo. Dormirnos fuera de Tarragona. En cuanto a las autoridades políticas, la mayoría viajó el mismo día y con sus mujeres o hijos. No sé a quién se referirán, pero del Málaga no fue nadie a ninguna cena", ha ratificado.

Finalmente, el director general del Málaga se ha declarado "sorprendido y muy triste" por la actitud del Nàstic, un club que conoce "desde hace muchísimo tiempo", si bien "no esperaba esta actitud". Además, ha asegurado que nadie de la entidad catalana se ha puesto en contacto con ningún miembro del equipo de trabajo malaguista. "Han cruzado una línea roja nunca vista en el fútbol y a mí, como gestor de fútbol, esto me pone muy triste. Nadie nos va a quitar la noche que vivimos, y espero que a los aficionados tampoco", ha zanjado.