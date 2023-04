Los curiosos números de Haaland contra el Bayern Múnich

El Manchester City de Guardiola lleva dos años rozando el triunfo en la Liga de Campeones. En 2021 perdió la final contra el Chelsea y la temporada pasada estaba clasificado otra vez para el partido decisivo de la competición en el minuto 90 del partido de vuelta de las semifinales. Hasta que apareció Rodrygo y el Real Madrid completó su tercer milagro en la competición.

Al City le ha tocado este año el camino difícil. En cuartos de final comienza hoy su eliminatoria contra el Bayern de Múnich y si la supera se encontrará con uno de los dos equipos que le han amargado las pasadas temporadas.

Pero la diferencia para Guardiola este año es el delantero centro. Cualquier equipo es mejor y más contundente con Haaland, incluso el Manchester City. El noruego es, después de sus dos goles el fin de semana al Southampton el máximo goleador del fútbol inglés en una sola temporada desde que existe la Premier. Ha marcado 44 goles, los mismos que Van Nistelrooy en la temporada 2002/2003 y que Salah en la 2017/2018. Pero el holandés y el egipcio necesitaron 52 partidos para conseguirlo y Haaland lo ha logrado en 38. Su media es superior a un gol por partido.

«Es muy importante para nosotros, no te lo voy a negar. Vino para ayudarnos en la Champions sí, pero también en la Copa y en la Premier League. Es importante tener un jugador que pueda marcar goles de la nada, pero en el pasado también marcamos mucho y quedamos eliminados. Quizás el problema es que no fuimos suficientemente sólidos en defensa», dice Guardiola, que no quiere cargar al noruega con más responsabilidad.

Para Haaland será un partido especial. Esta temporada podría haber jugado en el Bayern. Parece que ese es el camino natural que recorren todos los futbolistas que se hacen notar en el Borussia Dortmund. La marcha de Lewandowski le abría la puerta, pero el noruego ya había decidido jugar en la Premier y en uno de los equipos en los que lo hizo su padre.

El noruego empezó de manera arrolladora en la Premier. Marcó 18 goles en los primeros 14 partidos, pero parecía que le costaba recuperar el ritmo después del parón por el Mundial. Desde que regresó la competición de clubes ha marcado «sólo» 12 goles en otros 15 encuentros para completar los 30 que lleva en el campeonato. 30 goles en 29 jornadas, aunque su media mejora aún más porque se ha perdido dos partidos por lesión.

Haaland está recuperando el ritmo goleador de sus primeros partidos con el City a partir de la eliminatoria contra el Leipzig. Marcó cinco de los siete goles de su equipo en el partido de vuelta e igualó el récord de goles en un partido de la Champions que ya compartían Messi y Luiz Adriano. Guardiola lo quitó a la hora de partido para protegerlo de las lesiones y lo mismo hizo unos días más tarde después de marcarle tres goles al Burnley en la Copa. «Me hubiera gustado marcar un doble hat-trick», le dijo a su entrenador al finalizar el partido.

Pep lo necesita ahora, contra el Bayern. Un equipo contra el que tiene unas curiosas estadísticas. Le ha marcado cinco goles en siete partidos, pero ha perdido en las siete ocasiones en las que se han cruzado, todas con la camiseta del Borussia Dortmund. Hoy puede ser su primera vez.