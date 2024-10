El Manchester City gana una batalla judicial a la Premier

No es la principal de las batallas, pero una victoria es una victoria. Y el Manchester City ya puede celebrar que ha salido 'vencedor' frente a la Premier League en los tribunales. No ha sido en la macrocausa de 115 irregularidades que se ha empezado a juzgar y cuya sentencia no llegará seguramente hasta empezado 2025, pero el club celeste ya ha hecho dar marcha atrás a la Liga en una de sus decisiones.

En concreto, se trata de dos contratos de patrocinio que la Premier bloqueó en una medida que ahora se ha declarado ilegal por parte del tribunal independiente. Como no podía ser de otra manera, el City ha celebrado el contenido del laudo que ha determinado el tribunal. En concreto, se refiere a la norma de Transacciones entre Partes Asociadas, que se promulgó para impedir que los clubes inflasen sus acuerdos comerciales con empresas ligadas a sus mismos propietarios. En este caso se trataría del Manchester City, Etihad y el First Abu Dabi Bank.

La entidad 'citizen' destaca en un comunicado que las normas "se han considerado ilegales" porque vulneraban la legislación sobre competencia del Reino Unido, por lo que además la Premier League "abusó de su posición dominante" a la hora de dictar estas reglas. Para el City, el tribunal "ha determinado que las normas son injustas", como también lo es la forma en que se aplicaron estas reglas al club.

De este modo, el City muestra "su satisfacción" con el Tribunal. Sucede que había varios clubes que eran favorables a las tesis de la Premier en este caso, entre ellos Arsenal, Liverpool o Manchester United, que respaldaban la posición de la liga. Por tanto, el bloqueo de estos dos acuerdos de patrocinio queda sin efecto e incluso el City -y otros clubes que se hayan visto afectados por bloqueos similares- podría reclamar daños y perjuicios.