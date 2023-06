El Manchester United le retira la oferta de renovación a De Gea

El futuro de De Gea en el United siempre está en el aire.Ahora, la polémica está servida porque el guardameta ya había firmado su nuevo contrato, pero el United se habría arrepentido de ese acuerdo y le retiró dicha oferta, según desvela el diario inglés Daily Mail.

"Ten Hag tiene dudas... El entrenador holandés no está convencido de que De Gea siga siendo su portero titular y ya busca sustitutos en el mercado. Onana, guardameta del Inter, parece ser la opción número uno. Este fichaje rondaría los 50-60 millones de euros. Ante este desembolso, el United habría parado la renovación del español. El conjunto inglés ya se habría reunido con sus agentes. Diogo Costa o David Raya, son las otras opciones que manejan. Ten Hag quiere renovar al equipo y eso requiere una fuerte inversión. Si el holandés quiere reforzar otras posiciones, tendrá que quedarse a De Gea. El United no descarta quedarse una temporada más con el portero español, pero le ofrecerá una renovación por menos dinero de lo que habían acordado en un primer momento. Está por ver si De Gea acepta ahora el nuevo contrato, por menos dinero, que le ofrecerá el conjunto inglés. Si esto sucede, el United buscará un segundo portero y no un titular", dicen desde Inglaterra.

De Gea fue galardonado con el Guante de Oro y esto supuso más críticas hace unas semanas. "La idea de que los jugadores le den palmaditas en la espalda es ridícula, ese es su trabajo. No, no lo mantendría como el número 2. Él no querría eso y no se quedaría por esa razón. Lo ha hecho bien, ha ganado algunos premios a Jugador del Año, pero ¿qué gran problema es ese? Se trata de lo que el equipo está logrando ahora. Creo que ha cometido demasiados errores a lo largo de los años. Intentó dejar el club hace unos años e irse al Real Madrid...".

The Sun publicó que el portero ya cometió nueve errores que han desembocado directamente en goles en las últimas dos temporadas, más que cualquier otro portero de la máxima categoría". Rio Ferdinand, ex central del United, fue tajante"De Gea ha cometido un error hoy, pero eso no es lo que cuestiono. ¿Es lo suficientemente bueno como futbolista para jugar en el Manchester United?".