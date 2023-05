Críticas desde Inglaterra a De Gea tras ganar el Guante de Oro: "Yo lo sacaría rápido del United"

David de Gea continuará en el Manchester United la próxima temporada, pero las críticas contra él no terminan. El último fue Roy Keane, leyenda del club. "El Manchester United tuvo que mejorar defensivamente desde el año pasado porque eran muy malos. Todos los jugadores del United le dan palmaditas en la espalda a De Gea... Yo lo sacaría rápido. Él no sería para mí el portero, no va a hacer que el Manchester United vuelva a ganar trofeos, absolutamente no", afirmó el ex futbolista.

De Gea fue galardonado con el Guante de Oro y esto supuso más críticas. "La idea de que los jugadores le den palmaditas en la espalda es ridícula, ese es su trabajo. No, no lo mantendría como el número 2. Él no querría eso y no se quedaría por esa razón. Lo ha hecho bien, ha ganado algunos premios a Jugador del Año, pero ¿qué gran problema es ese? Se trata de lo que el equipo está logrando ahora. Creo que ha cometido demasiados errores a lo largo de los años. Intentó dejar el club hace unos años e irse al Real Madrid...".

Ten Hag, por su parte, ya fue tajante. "Ya lo dije la última vez, así que me repito, queremos que David de Gea se quede y él quiere quedarse. Encontraremos una forma de entendimiento", admitió el técnico.

Hace unas semanas The Sun publicó que el portero ya cometió nueve errores que han desembocado directamente en goles en las últimas dos temporadas, más que cualquier otro portero de la máxima categoría". Rio Ferdinand, ex central del United, fue tajante"De Gea ha cometido un error hoy, pero eso no es lo que cuestiono. ¿Es lo suficientemente bueno como futbolista para jugar en el Manchester United?".