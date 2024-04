Marc Márquez confiesa que tiene un plan para salir del "mal sueño" por el que ha pasado

De las paredes de la sala de Prensa del circuito Ángel Nieto cuelgan recuerdos de grandes duelos vividos en Jerez. El de Doohan y Crivillé en 1996, el de Valentino Rossi y Gibernau en 2005, el de Lorenzo y Pedrosa en 2010 y el de Jorge y Marc en 2013. Son carreras que no se olvidan, como la de Bagnaia y Marc Márquez este domingo. Un pulso en el que Marc no ganó, pero que se negaba a ver como una derrota, todo lo contrario. "Hoy sólo he ganado. He ganado en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza, que está cada vez mejor. Lo dije el sábado sin saber lo que iba a pasar después. Sí, en Portimao me caí, pero no fue culpa mía. En Austin y aquí hemos subido un puntito y ahora hay que mantenerlo con la confianza necesaria", continuaba el de Cervera, que volvió a subirse a un podio en condiciones de seco 558 días después de la última vez. No lo hacía desde Australia 2022, donde fue segundo. Demasiado tiempo en ese túnel en el que se metió en 2020, con su accidente en el mismo lugar donde ayer fue otra vez feliz, acercándose a esa victoria que cada vez siente más cerca. "La vuelta de honor ha sido muy especial con toda la gente, hemos arrancado una valla con los aficionados. Ojalá lleguen más momentos así. Aquí empezó mi mal sueño y espero que de aquí salgamos de esa espiral negativa. Aún no hemos salido, todavía pesa, pero mentalmente hay cada vez más confianza y esa confianza te permite probar cosas como las de las últimas vuelta".

No quería Marc echarle la culpa a que él lleva la Ducati del año pasado y su rival la versión de 2024, más moderna y potente. Siente que pelea con las mismas armas contra "los líderes de Ducati". Sí lamentaba las cinco primeras vueltas, donde estuvo algo rígido por el peso de la caída del sábado. "Si no me hubiera caído el día anterior o no viniera de dos caídas consecutivas en carrera, quizá hubiera cambiado un poco la película. Soy humano, reconozco que iba tenso, había visto muchas caídas en Moto2...", confesaba.

Una gran señal es que siempre pensó en los 20 puntos a sumar, lo que significa que tiene en su mente luchar por el campeonato. "Me sorprende, porque he hecho un inicio de año pésimo y estamos sólo a 32 puntos. Significa que se rueda al límite y que habrá muchos más ceros", confesaba haciendo cuentas. Sólo Bagnaia ha sumado más que él este fin de semana (25 por 24) y su cabeza ya está haciendo cuentas. La prueba de que está regresando.