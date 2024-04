Primera “pole” para Marc Márquez con Ducati y dos salvadas marca de la casa

Dijo el viernes Marc Márquez que su proceso de adaptación a la Ducati se había terminado y que ya sólo le quedaban ajustar cosas. Y esas cosas se van ajustando, porque el de Cervera ha hecho en Jerez su primera "pole position" con la moto italiana y se ve en el podio tanto en el Sprint como en la carrera larga del domingo. La lluvia de la mañana dejó una pista bastante mojada y peligrosa, el escenario perfecto para Marc, que se siente muy cómodo en esas condiciones mixtas. Sabe encontrar el límite y lo demostró primero con el mejor tiempo y luego con dos salvadas en las que estuvo a punto de caerse y apoyó la rodilla para mantenerse en pie de manera milagrosa. Parecía en el suelo y no se cayó, otro dato que deja claro que cada vez se siente más cómodo con su nueva montura, esa que eligió para volver a ser feliz. Para empezar, hizo su “pole” número 65 en MotoGP y la 93, su dorsal, en toda su vida. “Qué mejor lugar para conseguir la 93 que en Jerez, delante de la afición. Me he encontrado muy bien en agua, esta moto va bien en estas condiciones. La carrera Sprint será otra historia, en seco, pero lo importante es que salimos delante e intentaremos acabar en el podio”, explicaba en Dazn nada más terminar la Q2.

Para las carreras apunta al podio, aunque sus rivales le ven con el mejor ritmo de todos. "Siempre intento ser realista y cuando es realista terminar en el podio, aunque te pongas presión, lo tienes que decir. Hay cuatro pilotos con ritmo, dije que la clasificación marcaría lo que podríamos hacer en carrera y estamos primeros. Así que solo podemos perder posiciones. Martín sale un poquito mejor con la Ducati 24, pero intentaremos hacer una carrera aceptable y constante para estar en ese podio”, continuaba Marc, optimista y a la vez conservador. No quiere precipitarse, porque no hacía una pole desde Portugal 2023 y lleva más de dos años sin ganar una carrera, aunque parece que su regreso empieza a ser una realidad.