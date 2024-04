MotoGP: Marc Márquez vuelve al podio tras un duelo brutal con Pecco Bagnaia

Hay carreras de MotoGP que quedan para la historia, que no se olvidan, y una de esas es la de este domingo en el Gran Premio de España. El duelo brutal entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia ha puesto patas arriba el circuito Ángel Nieto de Jerez, testigo de grandes batallas y que ya tiene otra más que poner en sus libros de memorias.

Un pulso que se llevó Pecco sacando lo mejor de sí mismo, tanto de talento como de carácter. Sabe que no puede dejar que Marc le gane ni un centímetro en la guerra psicológica, así que le devolvió con rabia cada adelantamiento del de Cervera. Incluso se tocaron claramente en una de esas acciones y faltó poco para que se fueran al suelo. Pero hubiera sido una pena por el espectáculo que estaban dando y que se inició a once vueltas del final, cuando Márquez superó a Bezzecchi y se fue a por Bagnaia, que había cogido un segundo de ventaja y quería escaparse.

Eso quería el vigente campeón, lo malo para él es que en su retrovisor, figurado, porque las MotoGP no llevan, aparecía el coco, el peor de los rivales posibles por lo incómodo que es. Se intercambiaron hachazos y Marc terminó con la marca del neumático delantero de su rival en el hombro derecho. Así de apretada fue la lucha que terminó sentenciado el italiano con una última vuelta y media perfecta.

"Disfruté mucho de la pelea. Cuando luchas con Marc Márquez sabes que tienes que mostrarte agresivo y lo he hecho muy bien", reconocía Pecco, que contra el español saca su colmillo más afilado. "Qué importante esta carrera, en el comienzo iba un poco tieso por la caída de ayer, pero después recuperé la velocidad, ha sido una batalla muy apretada, tengo aquí marcado su neumático. En la última vuelta se escapó y no pude con él. Muy feliz con este podio, ya dije que no importaba lo que había sucedido en el pasado, que yo iba a luchar hasta el final", explicaba Marc rompiendo una racha de 558 días sin conseguir un podio en condiciones de seco.

Un paso más en su recuperación, en la que va a acelerando y mostrándose cada vez más parecido al que era antes de la caída de 2020. Un podio que significa mucho para él, por poder mantenerle el pulso a Bagnaia, con sólo unos meses de aprendizaje sobre la Ducati y ante un piloto que lleva toda la vida al mano de la moto italiana. Necesitaba además no hacer más ceros y sumar puntos para pensar en el Mundial a medio plazo.