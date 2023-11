Marcelo gana la Libertadores con Fluminense y manda un mensaje al Real Madrid

El Fluminense se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2023 al vencer por 2-1 a Boca Juniors en el estadio Maracaná, en una final emocionante que se decidió en la prórroga. El lateral brasileño Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid, se convirtió en el decimocuarto futbolista en la historia que logra ganar tanto la Copa Libertadores como la Champions League, uniéndose a un selecto grupo que incluye a Cafú, Ronaldinho o Neymar.

El equipo carioca se adelantó en el marcador en el minuto 36, gracias a un potente disparo de Germán Cano, el máximo goleador del torneo con 13 tantos en 12 partidos. El delantero argentino, ex de León y Pachuca, aprovechó un pase de Jhon Arias, otro ex de la Liga MX, para batir al veterano Sergio Romero con un derechazo imparable.

Boca Juniors reaccionó en la segunda parte y logró el empate en el minuto 57, por medio de Luis Advíncula, el lateral peruano que llegó esta temporada procedente del Rayo Vallecano. El internacional inca recibió un centro de Edinson Cavani, la gran estrella de los xeneizes, y remató de cabeza al fondo de la red.

El partido se fue a la prórroga, donde el Fluminense volvió a tomar la iniciativa y encontró el gol de la victoria en el minuto 102, obra de John Kennedy, una de las promesas del fútbol brasileño. El joven atacante, de 21 años, controló un balón en el área y lo elevó por encima de Romero con una vaselina magistral. Kennedy celebró el gol con euforia y se lanzó a la grada, lo que le costó la tarjeta roja por parte del árbitro.

El Fluminense aguantó los últimos minutos con diez jugadores y resistió los embates de Boca Juniors, que buscaba su séptimo título continental, el primero desde 2007. El equipo argentino no pudo evitar la derrota y sumó un nuevo dolor en la Copa Libertadores, después de perder la final de 2018 ante su eterno rival, River Plate, en el Santiago Bernabéu.

El Fluminense, en cambio, celebró por todo lo alto su primer título internacional en su historia, en un Maracaná abarrotado por sus aficionados. El entrenador Fernando Diniz, que llegó al club en junio de 2022, se mostró orgulloso de sus jugadores y dedicó el triunfo a la hinchada tricolor. "Es una ganancia muy importante. Mi voz será amplificada. Hay cosas que siempre hablo, pero después de hoy esas cosas de las que he hablado toda la vida van a quedar circulando para siempre", aseguró. "Siempre aposté en que la mejor forma de conseguir un resultado es proporcionando un partido en que los jugadores tengan placer en jugar y en que los aficionados tengan placer en presenciarlo", dijo el entrenador, quien era muchas veces criticado por no contar con un título importante que validara su filosofía. "No me incomodan las críticas. Trabajo mucho y amo lo que hago. Esos son mis mayores títulos. No ganar copas", dijo Diniz en la rueda de prensa posterior al partido.

Marcelo, por su parte, se emocionó al levantar la Copa Libertadores y se acordó de Real Madrid, donde ganó cuatro Champions League, entre otros muchos títulos. "El Real Madrid lo entenderá. Es mi título más importante a nivel de clubes, porque es el club que me crio", aseguró Marcelo en ESPN. "Estoy ganando un título muy importante con mi club favorito, el club que me dio todas las herramientas para hacer mi carrera, con los empleados que me vieron crecer. No hay nada más gratificante que eso. No tiene precio", dijo.

El otro gran protagonista de la final fue John Kennedy, el autor del gol decisivo. Diniz fue visionario cuando le saltó al campo: "Vas a meter el gol del triunfo", le dijo. Y lo hizo. Después fue expulsado.

El Fluminense se ha convertido en el sexto equipo brasileño que gana la Copa Libertadores, después de Santos, Cruzeiro, Flamengo, Gremio y Palmeiras. Brasil ha dominado el torneo desde 2019, cuando Flamengo derrotó a River Plate en la final. Desde entonces, Palmeiras ha ganado dos veces (2020 y 2021) y Santos ha sido subcampeón en 2020. El último equipo argentino que se coronó campeón fue River Plate, en 2018, ante Boca Juniors.