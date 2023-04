Martínez Bastida, campeón del Gran Premio Copa Comunidad de Madrid

La jornada de clausura de la Copa Comunidad de Madrid de saltos de obstáculos demostró que es un evento que ha llegado para quedarse en el calendario hípico nacional. El éxito de la edición inaugural tuvo como colofón el Gran Premio Copa Comunidad de Madrid que se disputó a una altura de 1,40 metros en su primera manga a la que accedieron los cuarenta mejores clasificados de la prueba grande celebrada el viernes. Al concluir ésta, los diez mejores resultados pasaron al segundo recorrido cuya altura era 1,45 metros y que tras un apasionante y difícil desempate, sólo tres binomios lograban anotarse un cero lo que revelaba la exigencia y el nivel del recorrido.

El factor tiempo se convirtió en el determinante para decidir el campeón de la prueba. Al recorrido se añadió la velocidad y el jinete murciano Mariano Martínez Bastida se alzó como vencedor de la I Copa Comunidad de Madrid con «Quark de Preuilly Z». El registro fue de 55.28 segundos con lo que aventajó en algo más de un segundo de diferencia al gallego Jesús Bamonde de Castro con «Caporal D’Elle», que paró el crono en 56.39 segundos. El podio lo completó Francisco de Asís Arango, que junto a «Arizona Day» fijó un tiempo también por debajo del minuto final con 59.63 segundos. Antón Herreros, presidente de la Federación Hípica de Madrid, y Alberto Tomé González viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hicieron entrega del trofeo al ganador.

Martínez Bastida comentó a ociocaballo.com sus impresiones después de imponerse en la primera edición del Gran Premio Copa Comunidad de Madrid: «La primera vuelta se ha hecho bastante cómoda, aunque había que hacerla rápido y he tenido una falta en el triple que no me esperaba porque estaba saltando muy bien el caballo, pero he tenido la suerte de entrar el décimo y pasar al desempate. En la manga final “Quark de Pleuilly Z” ha demostrado que es muy rápido y viene de obtener muy buenos resultados en Oliva y en Montenmedio, con lo cual es muy seguro. El recorrido ha sido muy divertido y para el público es muy interesante».

El certamen lo cerró la prueba de 1,35 metros con 40 inscritos. Hubo siete recorridos previos sin faltas y tres ceros tras el desempate. La victoria con el mejor crono fue para Mariano Martínez Bastida y «Madison F», por delante de Ismael García Roque con «President CL» y de Fiona Juzgado con «Cappuccino BB».

La jornada se abrió con la prueba de 1,20 en la que se impuso Juan Ignacio Álvarez Fermosel con «Vinca Jacob» por delante de Ángel Cerdido con «Wata» y de Antonio Benito con «Ladaan».