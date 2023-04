Mateu Lahoz no seguirá la próxima temporada

Antonio Miguel Mateu Lahoz y Carlos Del Cerro Grande dejarán de arbitrar en LaLiga, tal y como informa la Cadena SER. Así se lo ha comunicado Medina Cantalejo, presidente del CTA. No se descarta la posibilidad de que ambos árbitros sigan en la sala VAR. La noticia que más sorprende es la de Mateu que ya ha pitado más de 280 partidos en Primera, además de los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, la Eurocopa 2020 y los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

La media de partidos que asume cada árbitro son unos 20 partidos por temporada y unos diez en la sala VAR. La Champions se paga a 7.000 euros por partido. Marca insiste en que Mateu Lahoz fue el colegiado que más dinero ganó en 2022 con 335.000 euros, aunque también contando que en ese año arbitró en el Mundial. "En ese sueldo va incluido la preparación de los partidos, el trabajo semanal, la obligación de entrenar sobre un terreno de juego, el estudiar, cómo se mueven los jugadores de cada equipo, en distintas circunstancias... Detalles que buscan que el colegiado en cuestión llegue lo suficientemente preparado cada partido. La profesionalidad del árbitro español no termina en la figura del que dirige el partido en primera persona.Asistentes, cuarto árbitro y los encargados del VAR también tienen su sueldo y su incentivo por partido. LaLiga SmartBank y los de la femenina también son considerados como tal. No todos los árbitros de Europa tienen ese rango de profesionalidad que adquirieron los españoles, ni tampoco cobran de manera lineal. Los mejores cobran más por derechos de imagen y por el simple hecho de ser reconocidos internacionalmente", afirma Marca.

Iturralde González comentó en “El Larguero” algunos detalles: "No me sorprende. Es meditado. Me sorprende que habrá cambios en el VAR. Medina Cantalejo parece que no era muy proMateu y mete savia nueva. A Mateu no lo veo en la sala VOR y a Del Cerro un poco más sí".