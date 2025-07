Un matrimonio que salta por España

Del 16 al 20 de julio se celebrará en Casas Novas (La Coruña) el Campeonato de Europa de Salto de Obstáculos. El equipo español contará por primera vez en su historia con un matrimonio que ha hecho del amor por los caballos su forma de vida: Armando Trapote y Teresa Blázquez. Los jinetes de Montenmedio, que contarán con su hija Jimena en la grada, han sido seleccionados para formar parte del equipo nacional junto a Mariano Martínez Bastida, Iván Serrano y Hugo Álvarez Amaro.

"Recibí con muchísima ilusión la noticia, y me hizo aún más ilusión el que también estuviese Teresa", comenta Armando. "Hemos trabajado duro para poder optar a ser seleccionados para el Campeonato de Europa y es algo muy bonito e ilusionante", comenta. Para Teresa, la sorpresa fue mayúscula. Una caída en enero y una posterior lesión de su yegua, "Nasa de Toxandria", parecían cerrarle las puertas de este campeonato: "Pensé que mis opciones para el Europeo se esfumaban, pero gané dos grandes premios, los resultados con ''Nasa'' siempre fueron buenos. Y entre las circunstancias y que no había tanta gente disponible, han valorado que soy una buena opción para representar a España. Lo hago con muchísima ilusión".

Ambos relatan detalles de sus caballos. "Es una yegua muy especial "Nasa", muy caliente y sensible. Con doce años que tiene ya, se ha asentado. La noto fresca, más tranquila y con la serenidad que dan la experiencia y la edad". Una madurez que se ha hecho ver Opglabbeek, donde firmaron muy buenos recorridos. Armando no oculta su confianza en "Tornado": "Le hice una planificación enfocada al Campeonato de Europa. Le di descanso al principio del año y luego fuimos subiendo el ritmo. Estuvo en varios cinco estrellas, terminó en Róterdam y ahora está en un momento muy bueno".

Armando y Teresa han recorrido todo el camino junto y "la preparación la hacemos en conjunto", dice Armando. "Tenemos una planificación los dos, no igual, pero con un objetivo común. Es interesante, es bonito", comenta. "Armando me ha acompañado en la vida, en mi profesión y en mi pasión. Gracias a él he llegado donde estoy. Él cree más en mí que yo misma. Tenerle ha sido fundamental para competir al máximo nivel y llegar a este Europeo", detalla Teresa.

Ambos valoran la cohesión del equipo español. "Es un equipo luchador que lo va a dar todo. Hay caras nuevas como Hugo o yo misma, y otros con experiencia", explica Teresa. "Vamos a apoyarnos y a ayudarnos mucho. La relación es buenísima, el ambiente y la unión son indiscutibles", dice. Armando coincide: “España no es un país con muchos binomios potentes, así que siempre hay mezcla de experiencia y juventud. Este equipo es una muestra de eso".

Uno de los aspectos más peculiares es cómo viven las competiciones del otro. "Me pongo más nerviosa viéndolo a él que cuando entro yo a pista", admite Teresa. "Para mí, que él tenga un buen resultado es casi más importante que el mío". "Siempre deseo lo mejor para Teresa. Me da más nervios ella que yo. Quiero que consiga todos sus sueños", dice Armando.

Ese apoyo se traduce en una complicidad que transciende los aspectos deportivos. "Siempre vemos los recorridos del otro, nos llamamos después para comentar cómo ha ido", añade Teresa y sigue: "Llegar a este punto, desde cero, sin tener nada hace dieciocho años... y tener hoy dos caballos en el Europeo... lo hemos conseguido juntos. Siempre juntos. Representar a España es el objetivo final de cualquier deportista. Hacerlo en pareja, con un equipo joven y unido, en La Coruña… es un sueño que jamás imaginé. Voy a intentar disfrutarlo al máximo".

"El mensaje es que si quieres y tienes buena actitud, con trabajo se consigue. Este es un deporte duro, con muchos altos y bajos. Pero si luchas y trabajas con buena actitud, la vida te acaba premiando", dice Teresa. "No hace falta tener caballos de millones. Hace falta trabajar, tener un poco de suerte… y soñar. Teresa lo ha logrado en su madurez, igual que yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para soñar y para conseguirlo", concluye Armando.