Mbappé, en Anoeta

La Real Sociedad esperaba un premio mayor por ser campeona de grupo en la primera fase de la Liga de Campeones, pero se encontrará en octavos con el PSG de Mbappé y de Luis Enrique. Una pareja que no siempre da la sensación de entenderse bien. Y ahí puede estar la mayor oportunidad de la Real Sociedad para acceder a los cuartos de final.

El PSG ha sido segundo en su grupo, por detrás del Borussia Dortmund y tuvo que esperar hasta la última jornada para clasificarse. La polémica le ha acompañado hasta los octavos de final, adonde ha llegado gracias a un penalti de esos modernos por una mano que no era en el partido contra el Newcastle en París. Empató en el tiempo añadido y sin ese punto su lugar hubiera estado en la Liga Europa, o quizás en casa directamente, sin ninguna competición europea a la que agarrarse.

Pero el PSG está donde se le exige, en busca de un título que se le escapa y que sólo tuvo cerca en 2020, en la final de la pandemia que perdió contra el Bayern Múnich.

El parisino sigue siendo un club rico que se gasta mucho dinero en fichajes, pero ha cambiado de estrategia, se ha olvidado de Neymar y de Messi para entregar el equipo a Mbappé, con la intención de hacer eso, un equipo. Para eso han llegado futbolistas como Lucas Hernández, el español Marco Asensio, Kang In Lee o Kolo Muani, el hombre al que detuvo el Dibu Martínez el disparo que podía haber dado a Francia su segundo mundial consecutivo.

El PSG ha sufrido en Europa, pero sigue paseándose en la Liga francesa, donde Mbappé sigue marcando el camino. El francés ha conseguido 16 goles en 16 partidos en el campeonato local. En la última jornada empató contra el Lille y Luis Enrique explicó de manera sencilla la importancia de Mbappé en el equipo: «La única diferencia en el posicionamiento de Kylian es si le acompaña alguien por dentro o alguien por fuera. Tiene total libertad y desde el día que llegamos aquí ha sido siempre lo mismo».

Luis Enrique no es un entrenador que se sienta demasiado cómodo cuando tiene que tratar con estrellas. Le sucedió en el Barcelona con Messi y limpió la selección de veteranos como Sergio Ramos para construir un equipo lleno de futbolistas jóvenes y con menos peso en el vestuario. Ese equilibrio entre Luis Enrique y Mbappé no está siendo sencillo. En alguna ocasión el entrenador ha pedido más implicación a la estrella del PSG, algo que vaya más allá de los goles. «No tengo nada que decir de los goles, pero puede ayudar al equipo de otra manera», aseguraba el entrenador español después de que Kylian marcara tres goles al Stade Reims. Al francés no se le vio muy contento cuando su técnico pidió a sus futbolistas que bajaran el ritmo en los últimos minutos contra el Dortmund en la última jornada de la fase de grupos.