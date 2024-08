Mbappé y la Virgen de la Paloma

La Liga, así separado, y el verano deberían ser términos antagónicos. Pero el calendario manda. ¿O no Mr. Ancelotti? El deporte se pasa por el forro las estaciones, los puentes, las vacaciones y los turnos. No hay tregua que cantaba Barricada.

Cuando este oficio consistía en hacer un periódico diario había todos los veranos unas semanas, tampoco muchas no crean, en las que te refugiabas en el Descenso del Sella, la Vuelta a Burgos, el torneo de El Espinar o las carreras de Sanlúcar. Se salpimentaba todo con la Copa del Rey de vela, una carrera de F-1 y otra de motos y tenías apañadas un par de semanitas con el Foro bajo mínimos y pisando las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma sin miedo a la resaca. Luego llegaban los torneos veraniegos y aquello a algunos ya les ponía más intensos que la fase de grupos de la Champions. Con la actividad que hemos tenido en los últimos cuatro meses todo eso no ha entrado ni en la hoja parroquial.

Que la Liga comience cuatro días después de acabados los Juegos Olímpicos, ¡qué gozada!, es una broma a la altura de lo de Puigdemont. Alguno de los internacionales campeones de Europa no han terminado de celebrar. Mbappé todavía es un agente extraño vestido de blanco. Ancelotti volvería a cambiar Valdebebas por unas vacaciones en Montana y Hansi Flick, anda que no va a dar juego ese apellido, no tiene ni idea del jardín en que se ha metido. El alemán vive un curso acelerado de adaptación al entorno culé con Laporta más callado que de costumbre.

Volver el fútbol es retomar rutinas, soportar horarios ajenos a toda conciliación y digerir tertulias monotemáticas que sólo tienen un lado bueno. Para los tarados de los Juegos escuchar determinadas reflexiones/valoraciones/opiniones sobre deportes a los que no se volverá a acercar el personal hasta 2028 ha dado vergüenza ajena. Lo de la ignorancia atrevida. Y que sepan que el resultadismo es un populismo más. Pese a todo... ¡Qué viva el fútbol!