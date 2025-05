Los McLaren mandan en Barcelona

El circuito de Barcelona-Cataluña se prepara un año más para sufrir una carrera con poca emoción. Hoy, los dos McLaren dominaron la sesión de clasificación, esta vez con Oscar Piastri a la cabeza por delante de su compañero Norris, al que aventajó en dos décimas y Max Verstappen, que se quedó a poco más de tres. Si las cosas no se complican, los dos coches papaya se disponen a repetir el doblete que ya han hecho en alguna carrera esta temporada, ya que en este trazado el orden de la parrilla no suele variar demasiado, aunque no tanto como ocurre en Mónaco.

Russell saldrá desde el cuarto puesto por delante de Hamilton, que hizo una buena Q3 y por segunda vez esta temporada arrancará por delante de su compañero Leclerc, que partirá séptimo por detrás de Antonelli, que fue sexto.

La octava posición fue para un impresionante Gasly con el Alpine por delante del también increíble Hadjar con el RB, que una vez más se metió en la fase final con los mejores. Alonso alcanzó la Q3, algo que de por sí ya merece todo un aplauso y pudo completar una sola vuelta con los neumáticos que le quedaban: logró el décimo puesto en parrilla de salida.

Peor le fueron las cosas a Caros Sainz. Es cierto que salió algo más tarde por un problema en el coche de Colapinto, pero no fue capaz de pasar de la Q1. Saldrá antepenúltimo, 18º, mientras que su compañero Albon lo hará en la 11ª. No está siendo un fin de semana bueno para el madrileño, que mañana no tendrá mucho margen de mejora. La carrera dará comienzo a las 15:00h.