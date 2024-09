El mensaje de Flick a Iñaki Peña que aumenta las dudas sobre Szczesny

Desde que se lesionó Ter Stegen, está claro que la portería ocupa todos los focos de la actualidad en el FC Barcelona. La dirección deportiva empezó a moverse rápido en el mercado para buscar un sustituto que le diese garantías, pues sólo cuenta con Iñaki Peña y Astralaga como efectivos. El nombre que se maneja, y casi se da por sentado, es el de Wojciech Szczesny.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente a Osasuna, Hansi Flick ha estado esquivo a la hora de hablar de la incorporación del portero polaco. No sólo eso, sino que no ha dudado en elogiar el desempeño del actual meta titiular de su equipo, Iñaki Peña: "Está trabajando muy bien, y puede ser titular toda la temporada, por qué no. Eso es bueno, la confianza que va a tener partido a partido", añadió el preparador alemán.

Sobre la llegada de Szczesny, fue mucho más escueto: "No lo sé, hay que esperar", es todo lo que dijo. Hay que tener en cuenta que Szczesny se encontraba en Marbella después de haber anunciado su retirada del fútbol profesional y, según trasladó a su amigo Robert Lewandowski, dejó muy claro que no iría al club blaugrana a ser suplente.

De momento, Peña jugará también en Pamplona. Ya en el último duelo ante el Getafe, Flick destacó la "buena conexión" que el portero mantenía con sus compañeros. De momento, Szczesny debería llegar el lunes a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar por esta temporada. Sin embargo, en el fútbol todo es posible mientras el contrato no esté rubricado.