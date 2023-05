El mensaje de Rubiales sobre la presunta corrupción que Negreira realizó desde la RFEF con el Barça

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desveló en "El Chiringuito" varias anécdotas. "Había una resistencia de los más grandes a que la Copa fuese a partido único. Nos movió la filosofía de que fuese más numerosa y que al estar el calendario sobrecargado, de esta manera hemos liberado cuatro o cinco fechas. Sufro muchos ataques que creo que son injustos. El que me conoce sabe que no me afecta mucho. No soy de piedra pero lo que me afecta mi día a día. Lo que no me gusta es la falsedad o la mentira. Nunca me niego a hablar con nadie y trato con educación a todo el mundo. Entiendo que es un puesto muy complicado", dijo.

"Hace mucho que no entro al trapo. Los responsables del fútbol tenemos que estar a otro nivel. Estamos en una Federación que cambiamos todo el estamento arbitral. Tebas está en una situación de recesión y nosotros llegamos con 140 millones y ahora estamos en 400. Creo que por el bien del fútbol español hay que revisar lo que está pasando en la Liga. A lo mejor hay que darle una vuelta a la Liga para que haya algo diferente", respondió al ser preguntado por Tebas.

Respecto al 'caso Negreira', Rubiales lo tuvo claro: "Es algo que nos hemos encontrado de la etapa anterior. Hay que ayudar a la justicia pero también recordar la presunción de inocencia. La acción de uno y otro es reprobable. A partir de ahí, donde se tienen que explicar es delante del juez. A mí una rueda de prensa a estas alturas de la película no me parece interesante. Estoy plenamente convencido de la honestidad del colectivo arbitral. Este señor tenía las competencias que tenía. Nunca en esos años esa persona participó en nada".

"No molestaron los streaming de Luis Enrique. El fútbol es mucho más normal de lo que parece. Si él estaba bien y sentía que estaba a gusto de esta manera, nosotros debíamos facilitarle las cosas. Luis Enrique hizo cosas muy buenas. Mi relación con él es buena, tengo en él a un amigo. Él puede contar conmigo y lo sabe. Hemos vivido momentos duros y momentos preciosos. El fútbol español está en un momento de reconstrucción", zanjó.