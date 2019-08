Mike Tyson fuma 40.000 dólares de marihuana al mes

Afirmar que Mike Tyson es una de las personalidades más llamativas que ha dejado el deporte no le resultará extraño a nadie. Pensar en el boxeador es evocar la oreja mordida de Evander Holyfield, o los tests antidopings superados con orín de sus hijos o las detenciones por posesión de drogas y conducción bajo los efectos del alcohol. Tyson es un deportista excéntrico donde los haya y, fiel a su estilo, ha revelado un secreto que más de uno sospechaba, pero no a tal escala: el ex púgil afirmó que gasta 40.000 dólares mensuales en marihuana.

Hotboxing es un podcast que dirige el propio Tyson y en el que él charla con distintas celebridades y atletas. Allí estaba charlando con Eben Britton, ex jugador profesional de la NFL, con quien tiene un rancho o granja donde cultivan marihuana. Y allí fue donde también confesó los hechos: “¿Cuánto fumamos al mes? ¿40.000 dólares?” Y Britton le respondió: “Fumamos cerca de 10 toneladas al mes”.

Ante ello, Jim Jones, rapero invitado al podcast de Tyson, dijo que “le parecía demasiada marihuana” y que para alcanzar esa cantidad deberían “estar fumando cada segundo”. Tyson rió, dejando entrever la altísima capacidad pulmonar de la que goza.

Desde al año 2018 el ex boxeador regenta una granja en California (estado donde la marihuana es legal) donde únicamente cultiva marihuana. Él mismo, como se puede ver, afirma que es un fiel consumidor de la sustancia.