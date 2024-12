Miki Oca deja la Selección femenina de waterpolo convertido en leyenda

Miki Oca anunció este miércoles que el próximo 31 de diciembre dejará su cargo de seleccionador del equipo femenino español de waterpolo tras 15 temporadas al frente de un combinado que este verano se proclamó campeón olímpico en los Juegos de París.

En una carta remitida a la Agencia EFE, Miki Oca, que ocupa el banquillo español desde 2010 y que también logró el oro olímpico como jugador en Atlanta1996, explica que "han sido quince temporadas llenas de experiencias y emociones hasta llegar a estos últimos Juegos Olímpicos" y considera que, tras vivir dicho periodo "con entrega y con pasión" ha llegado "el momento de parar".

"Tras todo este tiempo no hay más que agradecimiento. Soy muy afortunado por haber podido vivir todas las experiencias que estos años nos han traído, tanto en lo personal, como en lo profesional, con las jugadoras, con los técnicos y con los trabajadores de la federación. Con todos ellos he aprendido, he compartido y he crecido. Y si tuviera que expresar con una sola palabra cómo me siento tras todo este recorrido, esta sería GRACIAS", explica Miki Oca.

"Todo el camino que hemos hecho juntos ha superado mis expectativas humanas y deportivas. La relación entre todos siempre ha sido cercana y estrecha, hemos vivido cosas extraordinarias y hemos empujado en los momentos difíciles, todos a una. Hemos sentido el apoyo y cariño de todos. Yo personalmente así lo he vivido. Me voy tranquilo y agradecido a todas las jugadoras y equipo técnico con los que he compartido todo este tiempo, a la RFEN Aquatics, al CSD, al COE, al CAR de Sant Cugat y al CAR de Sierra Nevada, y a toda la familia del waterpolo", añade el técnico.

"De aquí en adelante seguiré siendo parte de esta familia como lo he sido prácticamente desde que tengo uso de razón, empujando en los momentos difíciles y celebrando los éxitos que están por venir", apostilla Miki Oca.

Por su parte Fernando Carpena, presidente de la RFEN Aquatics, dijo a Efe que "respeta y acepta" la decisión de Miki Oca, "un seleccionador ejemplar, con quien el waterpolo femenino ha vivido momentos inolvidables, repletos de éxitos y que culminaron alcanzando la excelencia en los últimos JJOO en París". Carpena expresó que a partir de ahora se abre un período de pausa y reflexión antes de buscar el relevo de Miki Oca al frente de la selección femenina de waterpolo, actual oro olímpico.