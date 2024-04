La clave del GP de China que da un plus a Fernando Alonso y el regalo de Aston Martin: "Habrá cosas..."

Con la renovación en el bolsillo, al menos hasta 2026, Fernando Alonso afronta con optimismo el resto de la temporada. El asturiano logró en el GP de Japón una 6ª posición que supo a oro para los de Aston Martin. Su actuación fue tan brillante que no solo el asturiano incluye esta carrera entre las mejores de su trayectoria sino que le da alas para afrontar la carrera de Shangai.

Tras su sexto puesto en Japón, Alonso -en una segunda juventud a los 42 años- es octavo en el Mundial, con 24 puntos: 53 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que sigue intratable. Sin embargo, el nuevo formato del GP de China, muy criticado por los pilotos -incluido Verstappen- puede dar una ventaja al español.

Tras una semana de descanso, vuelve la Fórmula 1. Llega el quinto gran premio de la temporada, el último de la gira asiática. Ya se han disputado los fines de semana de Bahrein, Arabia Saudí, Melbourne, Japón y ahora es el turno del Gran Premio de China. Una carrera en la que la Fórmula 1 estrna su nuevo formato al Sprint y desde Aston Martin considera que esto será un punto a favor del asturiano.

Asi lo ha asegurado Pedro Martínez de la Rosa, asesor del equipo Aston Martin. Las quejas de los equipos se han multiplicado estos últimos días, ya que no entendían la decisión de disputar un Gran Premio al Sprint en un circuito donde no han corrido desde hacía tiempo. Con una sola sesión de libres, las posibilidades de adaptarse al trazado se reducen pero para Alonso es un plus. “A veces lo menciona, no necesita calentar. No necesita otro juego de neumáticos para ir más rápido. Es simplemente la primera vuelta, eso es todo, y será rápido todo el fin de semana. No necesita ponerse al día", ha apuntado en declaraciones que recoge SoyMotor. Así pues, el hecho de que sólo haya una sesión de libres puede perjudicar a algunos pilotos que nunca han rodado en el trazado de Shanghái, mientras que puede ser un punto a favor de Alonso.

Nuevas mejoras a la vista

Pero aún hay más y el asturiano ya se frota las manos. Los de Silverstone anunciaron que no planeaban introducir grandes novedades durante la gira asiática ni en Miami y esperarían a mediados de mayo para introducir los grandes paquetes de mejoras de la temporada. Sin embargo, ya en Japón intrujeron un kit aerodinámico importante. Un amejora que afectó a suelo y difusor, además de suspensiones y hasta carrocería.

Pero los ingenieros no paran siguen trabajando para potenciar ciertas áreas del monoplaza. Estas mejoras no solo se centran en el rendimiento del motor y la aerodinámica, sino también en aspectos como la gestión de neumáticos y la estrategia en carrera y ya tendrán efecto en el GP de China.

“Hay un par de cosas previstas para mejorar el coche. Este paquete es la base para lo que llegará después. El ritmo aún no está donde queremos y en eso debemos concentrarnos”, asegura la escudería tras y como adelanta Fórmula Directa.

Las mejoras planificadas abarcan una amplia gama de áreas técnicas, desde ajustes en la suspensión hasta refinamientos en el flujo de aire alrededor del automóvil. Se espera que estas actualizaciones den como resultado un aumento significativo en el rendimiento general del Aston Martin, lo que podría acercar al equipo aún más a la lucha por los primeros puestos en la parrilla de salida.

