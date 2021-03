Francesco Bagnaia ha tenido el honor de conseguir la primera “pole position” del curso 2021, confirmando el dominio de la velocidad punta de Ducati en el circuito de Losail. Y lo ha hecho además marcando un tiempo de récord en el trazado qatarí. El italiano firma la primera “pole” de su vida al marcar una vuelta mágica, imposible para el resto, incluso para Jack Miller, su compañero y gran dominador en los tiempos durante todo el fin de semana.

“Ya dije que había margen para mejorar el tiempo y bajar del 1:52, porque el viernes había cometido algunos fallos. En el segundo intento lo he dado todo y los dos últimos sectores los he hecho con los ojos cerrados, he estado a punto de caerme. Estoy muy contento, es importante salir en primera posición”, confesaba Bagnaia, que bajó en siete décimas su mejor registro del viernes.

El año pasado terminó bastante mal la temporada, pero en este curso, ya en el equipo oficial de Ducati, se encuentra muy cómodo y se apunta a luchar por el campeonato si tiene la oportunidad. Su objetivo es conseguir cuanto antes la primera victoria de su palmarés en MotoGP, y este domingo se encuentra ante una buena oportunidad.

Fabio Quartararo y Viñales, las dos Yamaha oficiales, completarán la primera línea de la parrilla. “Ha sido realmente complicado, no esperaba rodar tan rápido. He tratado de dar mi máximo en la última vuelta, pero se me ha escapado. Era importante la primera línea, salir tercero está bastante bien”, confesaba Maverick, optimista en este arranque de temporada.

“El tiempo de Pecco era inalcanzable, pero con la goma nueva he intentado acercarme lo más posible. La segunda posición era lo mejor que podíamos tener”, confirmaba Quartararo, que arranca un año en el que se quiere quitar el mal sabor de boca del pasado, donde partía como gran favorito y las cosas no fueron como él esperaba.

Valentino Rossi se marcó una gran vuelta a rueda de Pecco Bagnaia y rescató una cuarta posición que ni él mismo esperaba y que confirma que él siempre encuentra la forma de estar entre los primeros. Se acaban de cumplir 25 años de su estreno en el Mundial de 125cc en Malasia 1996, pero ahí sigue, por delante de momento de su compañero de equipo, Franco Morbidelli.

“Ha sido una gran vuelta, me encontrado bien con las segundas gomas, tenía más grip, estoy muy contento, es genial salir cuarto y quiero felicitar a Bagnaia por su primera pole. Su vuelta ha dado miedo”, explicaba Valentino en las cámaras de DAZN.