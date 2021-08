Deportes

Dos ganadores ha tenido el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP: Quartararo y Aleix Espargaró. El francés ha despachado una exhibición para conseguir su quinto triunfo del curso y dispararse, casi definitivamente, en la clasificación general del Mundial. Tenía un ritmo superior al resto y lo único que hizo fue aplicarlo en la carrera. Tuvo paciencia al principio, pero en cuanto se puso primero se escapó a base de machacar el cronómetro vuelta a vuelta.

Nadie pudo ni acercarse al francés de Yamaha, que le pega un puñetazo importante a la lucha por el título mundial. Porque sus dos máximos rivales: Mir y Bagnaia, han naufragado claramente y se quedan bastante lejos del líder. Queda mucho por delante, pero 65 puntos de ventaja respecto al vigente campeón hacen que la rotunda sonrisa de Quartararo estuviera más que justificada. Es un día grande para él, que ve mucho más cerca el campeonato.

Su victoria fue inapelable, mientras que Joan Mir no pudo culminar la remontada que planeaba después de un fin de semana irregular. Y Bagnaia volvió a fallar a las expectativas, cuando se le esperaba en la lucha por el podio y desde muy temprano se fue para atrás. Seguramente su elección de goma blanda delante le jugó una mala pasada. Terminó 14º para sumar dos tristes puntos, mientras que Mir rescató siete al terminar noveno. Muy poco para ambos si quieren frenar a Quartararo.

Histórico Aleix

El otro gran ganador del día fue Aleix Espargaró, que consiguió el primer podio de la historia de Aprilia en MotoGP. Una recompensa a un largo trabajo en este equipo de fábrica pero pequeño y que ha ido dando pasos en la categoría reina de la mano del español. “Es la recompensa a mucho trabajo”, decía el protagonista, feliz y emocionado por llegar donde nadie lo había hecho con esa moto. Había dicho que es uno de los tres pilotos más en forma del momento, y lo demostró en la pista subiendo la Aprilia al cajón de honor. Una buena noticia que se une a la llegada de Maverick Viñales para lo que queda de temporada y el curso que viene: un impulso para mantener y prolongar este buen momento.

Aleix se emocionó y dedicó el podio a su mujer, Laura, “porque si estoy aquí es gracias a ella”, decía el mayor de los Espargaró, que durante las primeras vueltas compartió cabeza de carrera con su hermano Pol, sólo quinto tras partir desde la “pole”, pero con la sensación de que por fin ha encontrado la forma de llevar la Honda del Repsol Team.

Marc no encuentra el camino

El que no levanta cabeza es Marc Márquez, que se fue al suelo al comienzo y se llevó por delante a Jorge Martín. No tuvo paciencia Marc y arruinó muy pronto su carrera y la del de Ducati. Marc no es el mismo que antes y ha perdido ese feeling que tenía antes de la lesión y que conseguía que casi todo le saliera bien. Ahora es distinto y no acaba de reencontrarse. Se lo reconoció al propio Martín al ir a disculparse. “Marc ha venido a disculparse y hemos estado hablando. Le agradezco que haya venido. Me ha dicho que ha medido mal y que este año no le salen las cosas. Lo malo es que me ha llevado a mí también por delante”.