Nada más terminar la carrera de Portimao, Aleix Espargaró atacó delante de los micrófonos a Álex Márquez. Se refería a las primeras vueltas, donde perdió mucho tiempo detrás del piloto de Honda que, según él, no tenía la velocidad pero se empeñaba en no ser adelantado. “Ha sido una carrera difícil, de las que más este año. Y he perdido mucho tiempo con Álex Márquez, me ha chocado cuatro veces, no entiendo muy bien este tipo de conducción. Me he desquiciado bastante. Sé que son carreras, pero tiene que haber unos límites dentro del respeto. Y después de lo de Indonesia, que me sacó de pista, hoy igual me ha tocado cuatro veces. Pero bueno luego he hecho un ritmo muy bueno”, explicaba el de Aprilia, que no es la primera vez esta temporada que carga contra Álex ante las cámaras.

La tensión entre ellos es clara y también lo fue la respuesta del pequeño de los Márquez, que con mucho respeto le explicó a Aleix lo que según él había sucedido. “¿Qué actitud? No sé, para eso me pagan, para defender mis colores y si tengo que defender y tiene que haber un contacto pues puede haberlo, pero no es intencionado de ninguna manera. Si me pasa y se va largo, pues lo intento por dentro. Felicitarle por el podio porque ha hecho muy buen trabajo. Él defiende sus colores y yo los míos, y lo haré una vez más si hace falta”, contestaba Álex, que firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada en Portugal.

Terminó séptimo justo por detrás de su hermano Marc, que le quitó la posición en las últimas vueltas en una bonita lucha entre ambos que no es muy habitual desde que ambos coinciden a MotoGP.