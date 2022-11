El mensaje de Marc Márquez a su amigo Piqué: “No todo tiene que ser políticamente correcto”

Le han preguntado a Marc Márquez por la retirada de Piqué, un buen amigo del piloto de MotoGP, que se enteró de la decisión el jueves por la tarde en Valencia, donde ya preparaba el último fin de semana de la temporada. Marc defendió la forma en la que el futbolista se ha manejado durante su carrera tanto dentro como fuera de la pista. “Diferente, como siempre ha sido, marcando diferencias, anunciando la retirada de una forma diferente cuando nadie se lo esperaba ni se había hablado”, decía el número 93.

“Hay muchos detractores de Piqué pero yo le agradezco la manera en la que ha vivido el deporte. Lo ha conseguido todo como deportista, te puede gustar más o menos pero lo ha conseguido todo y siempre ha sido sincero y con carácter. Y eso para mí es bueno, que haya deportistas de este tipo, porque dan un perfil diferente. No tiene que ser todo políticamente correcto y cuadrado. Piqué ha sido Piqué y lo que ha hecho deportivamente no se puede discutir nada. Lo ha hecho perfecto y es mi amigo, así que no voy a decir nada malo”, continuaba Marc, que no está de acuerdo con los que quieren quitar méritos al central por sus salidas de tono fuera del césped.

“Lo pongo en un pedestal. Deportivamente lo ha hecho todo bien, te puede gustar más o menos y a mí me gusta porque es mi amigo”, cerraba antes de contestar si le veía como presidente del Barcelona en un futuro. “El carácter para ello lo tiene, a mí me gustaría”.

Piqué va a jugar este sábado su último partido como jugador del Barcelona en el Camp Nou, tal y como anunció en un vídeo en redes sociales. La del Almería (21:00) será su última noche como futbolista profesional en el estadio de su vida. Después le queda un partido más al equipo el miércoles en El Sadar ante Osasuna, que sí puede ser el que ponga punto y final a su carrera.