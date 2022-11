Piqué anuncia su retirada: “El sábado será mi último partido en el Camp Nou”

Por sorpresa, sin que nadie se lo esperara o se hubiera filtrado nada, Gerard Piqué ha anunciado este jueves que se retira y que el del sábado ante el Almería será su último partido en el Camp Nou y seguramente su última noche como futbolista profesional.

A través de un vídeo en el que aseguraba que tenía algo que decir a los culés ha anunciado esta decisión que nadie esperaba que fuese tan inminente. Pero asegura que ya ha cumplido como futbolista todos los sueños que tenía de niño y que siente que es el momento de cerrar una etapa.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En el vídeo suena su voz en off hablando en catalán, mientras aparecen los subtítulos en castellano e inglés. Y va contando la decisión que ha tomado. Se ven imágenes de bebé, de niño en el césped de su estadio de toda la vida y actuales con cara de hacer una profunda reflexión. Reconoce también que no va a jugar en ningún otro equipo.

“Culés, soy Gerard, estas semanas mucha gente habla de mí, y ahora soy yo el que va a hablar”. Como muchos de vosotros soy del Barça desde siempre, pertenezco a una familia muy futbolera y culé. Y desde pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”, arranca el vídeo.

“Últimamente he pensado mucho en ese niño, que llegaría al primer equipo del Barça, que cumpliría todos sus sueños y sería campeón del mundo y de Europa, que sería uno de los capitanes”, continúa.

“El Barcelona me lo ha dado todo y ahora he decidido que es el momento de cerrar el ciclo, y siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Pasaré a ser un culé más. Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré. Nos veremos en el Camp Nou”, finaliza.

Un mito del Barcelonismo

Gerard Piqué va camino de los 36 años y en los últimos tiempos había perdido importancia en los esquemas de Xavi. El curso pasado sí era un fijo pero esta temporada tenía muy clara su condición de suplente y solo aparecía en el once inicial cuando se acumulaban las bajas en defensa. Ahora se va después de 614 partidos disputados con la camiseta azulgrana, en los que ha marcado 53 goles.

Un final de carrera polémico

Los últimos tiempos de la carrera de Piqué han estado marcados por la polémica, especialmente por la relación comercial entre su empresa, Cosmos, y la Federación Española de Fútbol a cuenta de la organización de la Supercopa de España en Arabia.