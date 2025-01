Ducati, Marc Márquez y los "tifosi", amor a primera vista

Marc Márquez y Ducati han vivido una luna de miel estos días en Madonna di Campiglio. El español ha concentrado casi todas las miradas en la habitual puesta de largo del equipo rojo en los Dolomitas, es la gran atracción, un antiguo enemigo que ahora, sin duda, es «uno di noi», tanto para la escudería Ducati como para los «tifosi», con los que se dio un primer baño de masas Marc este lunes en el centro de Madonna.

«¡Marc! Maaaarc!», gritaban al otro lado de la valla unas aficionadas que esperaban para conseguir una foto autografiada del «93», que tiene muchísimas horas de vuelo y no dudó en pasarse más de veinte minutos firmando y haciéndose selfies bajo la nieve y el frío alpino. Está donde quería estar y se nota, y también está claro que la afición italiana va a estar de su lado, la mayoría, al menos por el momento, hasta ver qué pasa en la pista.

Y es que como sucede en la F-1, los «tifosi» no son de los pilotos, son de Ferrari, un símbolo nacional, algo parecido a lo que pasa con Ducati, la otra gran megaescudería roja con alma italiana. Y a ese centro del corazón transalpino ha llegado Marc, porque él quería estar en el mejor equipo del mundo y el mejor equipo del mundo quería en sus filas al mejor piloto de los últimos tiempos y uno de los más grandes de la historia.

Así que resultaba fácil dejar el pasado atrás y abrirle las puertas como lo que es, un campeón que quiere seguir ganando y un profesional que sabe cómo hacer su trabajo. «Es lo que más valoro de lo que le conozco hasta ahora, su profesionalidad», decía Davide Tardozzi, el «team manager» del Ducati Lenovo, que en otros tiempos se hizo viral por sus efusivas celebraciones cuando los «rojos» derrotaban a Marc. «Estaba muy contento cuando lo vencíamos, porque estábamos batiendo al mejor del momento, así que me hacía muy feliz. Era increíble batirlo en aquellos momentos», continuaba Tardozzi, que en poco tiempo ha conseguido una gran complicidad con su nuevo piloto, porque los dos tienen una tendencia bastante parecida a las bromas en el día a día. Va a tener que repartir juego entre el «93» y Pecco Bagnaia, con una fórmula que a Ducati ya le ha funcionado en el pasado. «Estaremos con los dos pilotos como hemos hecho en otras ocasiones. Ahora tenemos dos campeones, no sólo dos pilotos, pero nuestra forma de trabajar es esa, apoyar a los dos. No voy a cambiar mi forma de trabajar, es más fácil trabajar con dos campeones, así que no habrá problemas. Ellos hablan mucho entre ellos y va a ser muy fácil trabajar con ellos», confirmaba Tardozzi, el hombre perfecto para integrar a Marc sin dejar de lado a Bagnaia.

En la grada, la afición italiana está con Márquez, un antiguo enemigo que busca igualar los nueve títulos de Rossi, un ídolo nacional. Pero el pasado es sólo eso, y el presente se intuye emocionante y dulce por ahora.