Ducati y Marc Márquez, el reto más grande posible

Once títulos del mundo en unos pocos metros cuadrados. Eso va a ser el box de Ducati en la temporada 2025. El mejor equipo que se podría imaginar es una realidad y se presentó este lunes en Madonna di Campiglio, con Marc Márquez como estrella principal, porque él aporta ocho de las once coronas y porque es un mito que busca ponerle la guinda a una carrera brutal que peligró a partir de 2020. Lo hace en el equipo más poderoso, donde ya hay un doble campeón del mundo, que no ha bajado del segundo puesto en las últimas cuatro temporadas y reclama sus galones. Todo eso puso sobre el escenario Ducati al pie de los Dolomitas, en el arranque de una temporada que apunta a ser histórica. «Creo que va a ser una bonita historia que contar», decía Gigi Dall’Igna, el jefe del box de Ducati y el hombre que ha ideado esta bomba atómica a la que la mayoría ya da como campeona.

El reto más apasionante para todos sus protagonistas, que hablan de armonía como la clave para que todo vaya perfecto. «Son dos campeones, los mejores de la parrilla. Pecco es un piloto fantástico, que devolvió el Mundial a Ducati después de mucho tiempo. En los últimos cuatro años ha sido protagonista y nunca puede estar en discusión», lanzaba Dall’Igna. Marc es uno de los más importantes de la historia, que ha sufrido un accidente importante, que el año pasado hizo cosas maravillosas con nosotros y que es un orgullo verlo en el equipo oficial», remataba sobre su otro as de oros.

Márquez no ve su llegada igual a su aterrizaje en 2013 a MotoGP, cuando fue un huracán que se llevó todo por delante con dos títulos consecutivos. «Es muy diferente, entonces no era consciente de dónde estaba y, ahora, con 32 años, eres más consciente de lo que es MotoGP y de lo que es estar en un equipo de fábrica. En 2013 estaba flipando por todas partes, era un regalo. Ahora sigo teniendo mariposas en el estómago, pero soy muy realista sobre lo que comporta llevar estos colores, que es luchar por el título. Ojalá me vaya como en Honda, pero difícil, porque allí llegamos y ganamos», reflexionaba Marc, que de todas formas no se esconde. «Sé dónde llego, a un box en el que hay un piloto consagrado, con más experiencia, que ha aportado mucho a Ducati, y es lógico que tenga la primera palabra. Pero me han transmitido que valoran por igual que gane uno u otro».

Pecco ha vuelto de vacaciones consciente de lo que le falló el año pasado y decidido a ser más paciente. «Tener a Marc de compañero es una cosa diferente. Ha ganado títulos sin tener la mejor moto y eso es algo que aprender de él. Será el máximo candidato al título, porque ya lo hizo bien con la moto del año pasado y ahora va a tener una mejor», detallaba Bagnaia, que vuelve para ser campeón. Igual que Márquez. Sólo uno lo podrá ser, pero esa historia llegará más adelante.