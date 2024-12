Álex Márquez, sobre su hermano Marc en 2025: "Lo veo campeón"

«La pela es la pela», bromea Álex Márquez sobre si metería mucho dinero a que su hermano va a ser campeón de MotoGP en 2025. «Pondría algo a Marc y un poco a Pecco, así no pierdo», continuaba sonriente antes de ponerse serio y contestar a la pregunta de dónde ve al «93» el curso que viene, en el asalto definitivo a esa reconquista que viene persiguiendo desde 2020. «Está en el sitio correcto para ser campeón. Con todo alrededor como debe ser para luchar por el campeonato. Luego, hay que tener en cuenta que son 22 Grandes Premios, que son 44 carreras, y pueden pasar muchas cosas. Es un deporte de riesgo, con muchos factores. ¿Si lo veo campeón? Sí, claro, pero tiene un rival al lado, en el caso hipotético de que Pecco Bagnaia sea el único, que tiene mucha experiencia con la moto, que le saca mucho partido y que sabe en cada momento lo que hay que hacer», contaba Álex en el encuentro con la prensa organizado antes de Navidad por Estrella Galicia. «La experiencia de Marc y la regularidad que ha tenido en otros años, como en 2019, es lo que puede hacerle ganar un Mundial. Y este año se ha visto. Quizá, Pecco, en pura velocidad, en carrera larga, tenía un poquito más, pero Jorge (Martín) sabía controlar más en todo momento, supo hacer segundos puestos y terceros y eso le sirvió para ganar. Creo que Marc tiene todo lo de los dos para intentar ser campeón», terminaba el pequeño de los Márquez, que ya no es tan pequeño.

Es un piloto consolidado en la categoría reina, que en 2024 no ha tenido las mejores sensaciones con una versión de la Ducati a la que no ha encontrado las vueltas hasta la recta final del campeonato. Por eso está contento con la primera, y única hasta ahora, toma de contacto con la moto que va a llevar el curso próximo. Se quedó satisfecho y afronta el reto de ser el líder de Gresini Racing, donde va a compartir el box con un recién llegado: Fermín Aldeguer. «Está claro que tengo el deber de hacerlo mejor que un ‘‘rookie’’. Es lo normal y es lo que me ha transmitido el equipo. Voy a ser la referencia, el piloto más experimentado, y el que tiene que hacer los resultados. Estoy seguro de que Fermín necesitará más tiempo o menos, eso se tiene que ver, pero está en el mejor ambiente para poder crecer. A mí, me lo han dicho: ‘‘Te quedas tú como el que tiene que sacar las castañas del fuego y hacer los resultados’’. Es mi deber, mi responsabilidad», confirmaba Álex, dispuesto a dar un paso adelante después de las vacaciones.

No quiere ponerse objetivos, pero cuando le hablan de estar regularmente entre los cinco primeros, no se esconde. «¿Por qué no? Pero no me voy a marcar una posición por ahora, es muy pronto para hablar. Si vemos dónde hemos acabado y dónde queremos estar, esa tiene que ser la referencia que tengamos. Después de cuatro o cinco carreras veremos dónde está cada marca», detallaba justo antes de tomarse unos días de descanso, muy merecido después de un Mundial muy estresante en cuanto al físico, aunque es cierto que en 2024 se han reducido mucho las bajas por lesión, que fueron una auténtica plaga en el ejercicio 2023. «En las sprints este año hemos respirado mucho más. El año pasado todo el mundo quería estar lo más adelante posible, y ahora se respetaba mucho más la posición en la que estabas, haciendo caso a tu ritmo. Este año hemos visto a gente que salía el doce y lo que hacía era preparar la carrera del domingo. Ese mayor control los sábados ha influido, aunque las lesiones son también mala suerte, estar en el momento equivocado en el sitio equivocado. Las sprints han sido diferentes y además hemos tenido todos un poco más de suerte», terminaba Álex Márquez, que confirmó que la creación de un sindicato de pilotos de MotoGP, como hay en la F1, es una realidad. «Está más cerca, no sé cuándo se creará, pero es el futuro y será algo bueno».