Jorge Martín hace las paces con Aprilia: "Me quedo"

Ahora sí, el culebrón Jorge Martín-Aprilia se ha terminado. No habrá más capítulos después de que el propio piloto madrileño haya confirmado en su reaparición en Brno que se queda con los italianos lo que falta de este año y también en 2026. Su intento de salir antes de tiempo y anular la segunda de las temporadas que había firmado ha quedado en nada, primero porque el equipo italiano tenía muy claro que iba a defender sus derechos hasta las últimas consecuencias y después porque Marco Bezzecchi ha empezado a estar arriba con la Aprilia y Jorge ha recuperado la fe en el potencial de la moto. "Creo que ambas partes fuimos muy honestas. Sabemos que tenemos que trabajar duro. Es el momento de bajar la cabeza y trabajar para volver a lo más alto", explicaba sin querer insistir más en este asunto. "Hablamos de todo de manera privada. Aprilia desplegó su estrategia y nosotros, la nuestra. Volvemos a estar juntos y esto es todo", añadía.

Una vez que ya está claro su presente y su futuro, tendrá que centrarse en recuperar el ritmo tras mucho tiempo lesionado y ver hasta dónde puede llegar en cuanto a los resultados. "Sé que puedo regresar a mi nivel. La cuestión es entender cómo ha mejorado el nivel general durante mi tiempo fuera. De los últimos nueve meses, he disputado una carrera y ese es el principal problema. Me he perdido 6.000 kilómetros, así que debo tener mucha paciencia. Tengo que tomarme mi tiempo. No sabemos si este viernes estaré tercero o decimoquinto", contaba sobre lo que puede hacer ahora.

Nunca estás preparado para morir

El golpe que se llevó de la moto de Di Giannantonio fue muy fuerte, le dejó muchas costillas fracturadas y un neumotórax bastante serio. El accidente en Qatar fue serio y la recuperación, muy dura. "Nunca estás preparado para estar cerca de morir. Hay situaciones que llegan y no te las esperas. Fue muy duro. Sólo mi padre y mi novia saben lo que me pasaba por mi mente y mi cuerpo", confirmaba sobre esa reaparición fugaz.