Marc Márquez gana la Sprint de Austin y llega al repóker de victorias en 2025

Empezó caliente la Sprint de Austin, pero terminó como todas las carreras que se han disputado en lo que va da temporada. Son cinco, tres cortas y dos largas, y todas ellas las ha ganado Marc Márquez que, por supuesto, no va a perdonar nada en el circuito de las Américas, donde ha ganado siete de diez veces en domingo y tiene además ocho de once «poles» posibles.

La duda era saber por cuánto iba a ganar el de Cervera, y es verdad que en las últimas vueltas pudo administrar su ventaja y evitar riesgos, pero el comienzo seguramente que no tanta gente lo hubiera pronosticado. Porque Pecco Bagnaia salía desde el sexto lugar de la parrilla, pero como si estuviera harto de estar siempre detrás, se lanzó a buscar la cabeza en cuanto se apagó el semáforo, y de hecho consiguió ponerse primero durante un instante. Fue la primera vez que se encontraron en pista desde que comparten equipo, una pequeña lucha en la que también estaba metido Álex Márquez y que el mayor de los hermanos solucionó rápidamente, respondiendo a cada adelantamiento con mucha contundencia.

Incluso estuvo a punto de caerse, después de un latigazo de su Ducati muy al estilo del rodeo que es tan típico por Austin, Texas. Llegó a estar tercero Marc en la primera vuelta, un inicio espectacular al que el «93» rápidamente puso fin marchándose otra vez hacia la victoria sin que nadie le pudiera seguir. De nuevo fue su hermano pequeño el que más cerca estuvo, aunque más allá de ese arranque no hubo discusión. Y Pecco Bagnaia volvió al tercer puesto, que en el domingo de Argentina le quitó Morbidelli y que le hizo irse con mal sabor de boca.

Marc Márquez ya tiene cinco de cinco victorias en este 2025 y se dispara hasta los 86 puntos en la general, con 19 de ventaja sobre Álex, que suma 67, y con 36 de ventaja respecto a Bagnaia, que tiene 50, pero avisa de que la cosa puede cambiar en cualquier momento. «Soy muy consciente de que llegará un día en el que no gane. Es imposible estar primero todo el año, habrá momentos de sufrir y de gestionar. Y se ha visto que una milésima de segundo te puede llevar al suelo y convertir un gran fin de semana en un desastre. Ya tuve una caída el viernes y hoy un sustazo. El plan es seguir concentrados para sacar la mayor cantidad de puntos posibles», explicaba el de Cervera, que celebró estar de nuevo en el podio junto a su hermano. «Ya no es noticia que hagamos primero y segundo, pero lo destaco porque no es normal».